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立委激戰區／新北12選區 賴品妤秀政績 廖先翔喊認真做事

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市第12選區（七星區）民進黨立委賴品妤（左圖）拚連任，面臨國民黨候選人廖先翔（右圖）挑戰。
新北市第12選區（七星區）民進黨立委賴品妤（左圖）拚連任，面臨國民黨候選人廖先翔（右圖）挑戰。

新北市第十二選區（七星區）民進黨立委賴品妤拚連任，面臨國民黨候選人廖先翔挑戰。兩人的父親先後傳出爭議事件，成為輿論焦點。經過一陣廝殺各自止血後，選票流向改看候選人個人條件。賴品妤訴求問政表現，自認比對手更值得信賴；廖先翔主打「認真做事」品牌，強調自己更適合擔任立委。

賴品妤二○二○年初試啼聲參選立委，蔡英文總統以八一七萬票大勝對手，但賴僅以二七八○票險勝當時對手國民黨李永萍。經過四年歷練，藍綠對決更添勝算。廖先翔二○一八年當選市議員，靠著問政推動地方建設，落實選民服務，去年以選區最高票連任，基層實力雄厚，角逐立委更上一層樓大有可為。

選戰對壘初期「負爸爸」爭議是主旋律。今年八月賴品妤父親賴勁麟被踢爆擔任雲豹能源董事長，衝擊女兒選情，旋即請辭。今年十一月媒體披露廖先翔的父親廖正良蓋違建、經營停車場占用公有地，綠營連番猛攻，廖家趕緊拆屋還地，避免成為對手的選戰提款機。

距投票日剩不到一個月，賴品妤和廖先翔鞏固基本盤，在陸戰比高下，勤站路口和市場掃街，希望加深選民印象，要讓握到的每一雙手轉換為選票。

賴品妤表示，過去四年有系統地爭取建設，打破新北市長期重西輕東資源分配不公問題。政績包括推動汐東捷運核定、汐科車站改善、白匏湖園區開發等。

廖先翔分析，選戰已回歸候選人本身條件的競爭，他擺脫政二代的包袱，走出自己的風格；未來會持續以「認真做事」的從政理念，讓選民思考誰較適合當立委。

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