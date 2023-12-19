竹縣2選區／綠批藍白合分贓 黃酸小看選民

新竹縣立委2選區藍白確定合作，民眾黨新竹黨部近日表態支持國民黨立委林思銘拚連任，林思銘喊話，未來藍白立委可在福國利民的議題上合作；民進黨立委候選人曾聖凱昨批民眾黨支持者不會認同；時力王婉諭也酸，如果認為政治頭人分合可左右選情，是小看選民。

民眾黨新竹黨部主委李國璋、副主委林碩彥16日拜會林思銘競總，李國璋說，總統票、政黨票藍白各自努力，民眾黨在2選區未提人選，林思銘立委任內表現優異，決定支持；林碩彥說，都是林姓宗親會成員，宗親相挺理所當然。

林思銘昨說，感謝民眾黨力挺，只要是新竹鄉親有需要幫助的或對地方建設有利提議，都全力以赴，未來在國會問政，藍白立委也可在福國利民的相關議題合作。

對手民進黨立委候選人曾聖凱批評，藍白合荒腔走板的過程民眾相當清楚，此為政黨利益分贓，且林碩彥支持理由居然是宗親會，回到舊政治路線，民眾黨支持者很難認同；自己勤走基層，很多選民並不清楚國民黨立委表現，不會被低配的政治操作影響投票意向。

時力立委王婉諭表示，政黨合作應基於相同價值與理念，如果林思銘認為政治頭人的分合可以左右選情，反而是小看選民素質與智慧；她已召開6場政見記者會，最積極提出願景，過去4年質詢次數也是林思銘的2倍，通過三讀法案更是8倍，有信心選民會做出選擇。

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