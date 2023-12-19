聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣2選區／綠批藍白合分贓 黃酸小看選民

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
民眾黨新竹黨部副主委、竹縣議員林碩彥（左）與前民進黨新竹縣長范振宗（中），連袂前往林思銘競選總部，幫爭取連任的林思銘加油打氣。圖／林思銘提供
民眾黨新竹黨部副主委、竹縣議員林碩彥（左）與前民進黨新竹縣長范振宗（中），連袂前往林思銘競選總部，幫爭取連任的林思銘加油打氣。圖／林思銘提供

新竹縣立委2選區藍白確定合作，民眾黨新竹黨部近日表態支持國民黨立委林思銘拚連任，林思銘喊話，未來藍白立委可在福國利民的議題上合作；民進黨立委候選人曾聖凱昨批民眾黨支持者不會認同；時力王婉諭也酸，如果認為政治頭人分合可左右選情，是小看選民。

民眾黨新竹黨部主委李國璋、副主委林碩彥16日拜會林思銘競總，李國璋說，總統票、政黨票藍白各自努力，民眾黨在2選區未提人選，林思銘立委任內表現優異，決定支持；林碩彥說，都是林姓宗親會成員，宗親相挺理所當然。　

林思銘昨說，感謝民眾黨力挺，只要是新竹鄉親有需要幫助的或對地方建設有利提議，都全力以赴，未來在國會問政，藍白立委也可在福國利民的相關議題合作。

對手民進黨立委候選人曾聖凱批評，藍白合荒腔走板的過程民眾相當清楚，此為政黨利益分贓，且林碩彥支持理由居然是宗親會，回到舊政治路線，民眾黨支持者很難認同；自己勤走基層，很多選民並不清楚國民黨立委表現，不會被低配的政治操作影響投票意向。

時力立委王婉諭表示，政黨合作應基於相同價值與理念，如果林思銘認為政治頭人的分合可以左右選情，反而是小看選民素質與智慧；她已召開6場政見記者會，最積極提出願景，過去4年質詢次數也是林思銘的2倍，通過三讀法案更是8倍，有信心選民會做出選擇。

2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委 林思銘 林碩彥 曾聖凱 王婉諭

延伸閱讀

民眾黨支持林思銘 曾聖凱、王婉諭質疑政治交換

竹縣藍白合！綠批：利益分贓 時力：選民不受政黨影響

新竹縣藍白合了！ 民眾黨正副主委表態力挺藍委林思銘連任

竹科帶來負面衝擊大於補助 林思銘喊話調高回饋補助金

相關新聞

聯合報最新民調／立委選情 藍維持領先

本報立委選情調查發現，國民黨在區域立委獲得二成九的支持，高於民進黨的二成三；不分區立委政黨票國民黨也以三成一支持度小勝民...

竹縣2選區／綠批藍白合分贓 黃酸小看選民

新竹縣立委2選區藍白確定合作，民眾黨新竹黨部近日表態支持國民黨立委林思銘拚連任，林思銘喊話，未來藍白立委可在福國利民的議...

桃園1選區／牛煦庭 趙少康蘆竹助講 鄭運鵬 蕭美琴龜山站台

桃園一選區立委藍綠激戰，國民黨候選人牛煦庭昨邀副總統候選人趙少康到蘆竹助講，晚上再找北北桃新世代議員龜山站台，高喊「討回...

趙少康桃園站台 轟綠能源政策

國民黨副總統候選人趙少康昨到桃園替黨籍立委候選人萬美玲、牛煦庭助選，砲轟民進黨能源政策錯誤，很多水泥廠、化工廠都被要求降...

蕭美琴基桃助選 衝刺國會過半

民進黨副總統候選人蕭美琴昨天連趕基隆、桃園替黨籍立委候選人鄭文婷、鄭運鵬助選，提到國會要過半的重要。她說，如果民進黨立委...

台中6選區／江肇國控幹部涉賄 羅廷瑋：烏龍爆料

台中市立委第六選區激戰！民進黨立委候選人江肇國昨到立法院民進黨團，指控對手、國民黨候選人羅廷瑋團隊主任石國勳，涉及以金錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。