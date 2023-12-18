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民眾黨支持林思銘 曾聖凱、王婉諭質疑政治交換

中央社／ 新竹縣18日電

國民黨竹縣第2選區立委參選人林思銘今天說，他已獲民眾黨新竹黨部支持。對此，同選區對手民進黨曾聖凱、時代力量王婉諭都質疑，這並非理念合作，而是政治交換。

林思銘今天發布新聞稿表示，民眾黨新竹黨部主委李國璋、副主委林碩彥，日前先後到林思銘競選總部拜會，一致表態支持林思銘連任立委為新竹鄉親服務，至於總統票、政黨票部分，藍白各自努力。

林思銘表示，他的服務不分政黨，只要是新竹鄉親的需求、對地方建設有利的提議，都全力以赴，未來在國會問政上，藍白立委也可以在福國利民的相關議上進行合作。

民進黨第2選區立委參選人曾聖凱今天表示，這半年來藍白合荒腔走板的過程已讓民眾清楚，國民黨和民眾黨不是真正為國家和人民，只是為了政黨的利益分贓。

曾聖凱指出，他勤走基層發現，許多民眾對現任立委的工作不清楚，甚至不認識，可見近4年國民黨是如何經營基層，藍白在普遍民調好感度都偏低情況下，應思考政黨路線和政見調整，而不是政治算計。

同選區競爭對手、時代力量王婉諭表示，政黨合作應該基於相同價值與理念，過去林思銘在居住正義、交通改革、反黑金等議題上，跟民眾黨意見不同，雙方是理念合作還是政治交換，相信民眾自有判斷。

王婉諭也提到，新竹縣選民素質高，不受黨派立場影響，而是重視誰能提出具體政策，她已經召開多場政見記者會，是最積極提出願景的參選人。

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