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公道伯vs.水牛伯 南投2選區催票

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
國民黨南投立委候選人游顥（中）昨天由立法院前院長王金平（左）陪同到南投市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
國民黨南投立委候選人游顥（中）昨天由立法院前院長王金平（左）陪同到南投市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影

南投縣立委第二選區選情拉鋸，立法院前院長「公道伯」王金平、現任院長「水牛伯」游錫堃不約而同陪同藍綠候選人到南投市拜票，王金平並與退出國民黨的挺郭縣議會議長何勝豐會面，卻碰了軟釘子，何勝豐未改變立場；民進黨候選人蔡培慧昨天並到南投地檢署控告對手游顥意圖使人不當選及誹謗罪。

民進黨立委蔡培慧前晚由游錫堃陪同到南投市家戶拜訪，蔡培慧說，她與游錫堃都來自農村，對在地感情深厚，對故鄉長年沒發展感到感傷又氣憤，她想為南投爭取建設，並終結地方派系結構，讓南投真正有所發展，懇請鄉親給她機會服務。

王金平昨天先陪游顥到名間受天宮扶轎遶境，再到南投市場掃街，王金平說，游顥從黨內初選脫穎而出，個人條件優越，支持度不斷上揚，甚至已領先對手10%，仍盼民眾繼續支持，高票當選，游顥表示會繼續努力。

王金平曾表示，「挺郭派」的南投縣議長何勝豐、彰化縣議會謝典林都會歸隊支持侯友宜。何勝豐證實與王金平聊了1個多小時，王希望團結，但他立場一樣，回說「政治就『麥共』，我老了沒力了，不理事也不管政治了，兩人沒說什麼。」

立法院長游錫堃（右二）前晚陪民進黨立委候選人蔡培慧（左二）到南投市家戶拜訪。圖／蔡培慧競選總部提供
立法院長游錫堃（右二）前晚陪民進黨立委候選人蔡培慧（左二）到南投市家戶拜訪。圖／蔡培慧競選總部提供

面對緊繃的選情，蔡培慧14日舉辦記者會，稱近期接獲不少選民投訴第二選區有買票交易，傳聞1票500元，呼籲南投地檢署嚴格查辦；國民黨南投縣黨部及候選人游顥則反控蔡陣營賄選，出示綠營買票地圖，稱買票足跡遍布7鄉鎮共29村里。

蔡培慧不滿游顥陣營指控，昨由同黨新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓及律師陪同，到南投地檢署按鈴控告游顥及國民黨南投縣黨部主委廖怡琇涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪，她怒斥藍營提不出證據，胡亂指控。

游顥競選辦公室發言人陳妍馨說，蔡培慧等人去地檢署提告，是標準「政治作秀」，賄選事證本就是民眾逕自交由檢調，蔡培慧身為立委，應很清楚偵查不公開，詳情待檢調傳喚就會清楚。

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南投二選區互控賄選 蔡培慧告游顥挨酸欲蓋彌彰

敘舊1個多小時！南投議長何勝豐證實和王金平見面 當面喊「政治就麥共」

影／公道伯vs水牛伯 立院前後任龍頭到南投 對決意味濃

影／王金平南投輔選游顥 曝約了何勝豐「敘舊」

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