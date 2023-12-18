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北市1選區三腳督 北投搶婆媽票

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
無黨籍立委候選人侯漢廷（右），昨天一早由藝人劉至翰陪同到北投市場拜票。記者林麗玉／攝影
無黨籍立委候選人侯漢廷（右），昨天一早由藝人劉至翰陪同到北投市場拜票。記者林麗玉／攝影

台北市立委第一選區、士林北投三腳督激戰，以無黨參選立委的新黨議員侯漢廷昨找八點檔連續劇男主角、資深藝人劉尚謙兒子劉至翰陪掃街；爭取連任的民進黨候選人吳思瑤則有北美同鄉團力挺掃北投市場；國民黨候選人張斯綱在北投捷運站辦卡拉OK歡樂唱，三人周末假日積極搶攻「婆媽票」。

民進黨立委候選人吳思瑤（中）昨天有北美同鄉團力挺到北投市場掃街。記者林麗玉／攝影
民進黨立委候選人吳思瑤（中）昨天有北美同鄉團力挺到北投市場掃街。記者林麗玉／攝影

選戰倒數26天，台北市第一激戰區士林北投區，三位主要候選人昨天聚焦北投搶票。昨天冷氣團來襲，爭取連任的吳思瑤在北投市場奉熱茶，並有25名北美台灣同鄉組成加油團陪吳思瑤掃市場，並且送給吳思瑤「媳婦奉茶」的兩個吉利紅包。她奉茶的行動已經做了6年，希望政治不要這麼冰冷。

至於無黨參選的侯漢廷則有藝人劉至翰陪掃街，吳侯兩派人馬掃市場僅相隔幾百公尺，儘管沒正面迎戰，但拚場較勁意味濃。

由於這也是侯漢廷首度有名人陪掃街，劉至翰說，這次幫侯漢廷輔選完全自發性，並稱讚侯漢廷的邏輯、事事求證據，「這樣的棟梁你不選要選誰？」

國民黨士北立委候選人張斯綱（中）昨天在北投捷運站辦卡拉OK歡樂唱活動。圖／張斯綱辦公室提供
國民黨士北立委候選人張斯綱（中）昨天在北投捷運站辦卡拉OK歡樂唱活動。圖／張斯綱辦公室提供

張斯綱昨天上午則到大安區，與國民黨不分區立委候選人韓國瑜、大安區候選人羅智強街講，韓疾呼讓張斯綱與羅智強進入國會，組成最有戰力的「綱強組合」；下午回防北投在北投捷運站舉辦卡拉OK歡唱會，也鎖定婦女族群搶票。

2024選舉 2024立委選舉 侯漢廷 吳思瑤 張斯綱 2024北北基立委

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