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竹縣2選區 林思銘喊調高竹科回饋補助 曾聖凱拚客家話納國家語言
選戰倒數，竹縣2選區藍綠各自進軍，國民黨立委候選人林思銘昨成立北埔鄉聯合競選總部，強調將爭取中央和竹科管理局調高回饋補助金、竹縣統籌分配款；民進黨候選人曾聖凱也成立竹東聯合競選總部，承諾一定盡全力推動客家語言發展法，讓客家話變成國家語言。
林思銘昨瞄準傳統大隘三鄉北埔、寶山和峨眉，細數任內爭取建設；寶山因竹科人口快速成長，林特別表示，除學校教育補助，3年多來他為寶山鄉親爭取道路改善、野溪溝坑整治等經費高達4億8000多萬元，但竹科帶來的負面衝擊遠大於近年補助，「中央虧欠寶山很多」。
林思銘指出，寶山鄉去年僅能分配到竹科管理局回饋金1400多萬元，根本無法因應地方急速發展，中央和科管局應調高回饋，更應增加竹縣統籌分配款，這樣才對得起承受竹科負面衝擊的新竹鄉親。
曾聖凱則搶攻大票倉竹東，成立競總後再與鄉親進行「客廳會」交流，深入基層；曾聖凱強調，民進黨一直致力推動客家文化發展，將客家文化保存及客家語言復振提高到法律層級，他也將全力推動客家語言發展法，爭取客家話成為國家語言。
曾聖凱也表示，竹東大禾埕計畫目前已通過，他會持續加速推動，另爭取振興戲曲公園、客家社區活動補助，讓客家文化永續發展。
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