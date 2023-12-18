竹縣2選區 林思銘喊調高竹科回饋補助 曾聖凱拚客家話納國家語言

選戰倒數，竹縣2選區藍綠各自進軍，國民黨立委候選人林思銘昨成立北埔鄉聯合競選總部，強調將爭取中央和竹科管理局調高回饋補助金、竹縣統籌分配款；民進黨候選人曾聖凱也成立竹東聯合競選總部，承諾一定盡全力推動客家語言發展法，讓客家話變成國家語言。

林思銘昨瞄準傳統大隘三鄉北埔、寶山和峨眉，細數任內爭取建設；寶山因竹科人口快速成長，林特別表示，除學校教育補助，3年多來他為寶山鄉親爭取道路改善、野溪溝坑整治等經費高達4億8000多萬元，但竹科帶來的負面衝擊遠大於近年補助，「中央虧欠寶山很多」。

林思銘指出，寶山鄉去年僅能分配到竹科管理局回饋金1400多萬元，根本無法因應地方急速發展，中央和科管局應調高回饋，更應增加竹縣統籌分配款，這樣才對得起承受竹科負面衝擊的新竹鄉親。

民進黨新竹縣第二選區立委候選人曾聖凱舉辦竹東聯合競選總部成立大會，會後也與鄉親以「客廳會」模式進行交流。記者黃羿馨／攝影

曾聖凱則搶攻大票倉竹東，成立競總後再與鄉親進行「客廳會」交流，深入基層；曾聖凱強調，民進黨一直致力推動客家文化發展，將客家文化保存及客家語言復振提高到法律層級，他也將全力推動客家語言發展法，爭取客家話成為國家語言。

曾聖凱也表示，竹東大禾埕計畫目前已通過，他會持續加速推動，另爭取振興戲曲公園、客家社區活動補助，讓客家文化永續發展。

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