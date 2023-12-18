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桃園立委選戰 藍綠白大咖拚場

聯合報／ 記者鄭國樑曾增勳／桃園報導
桃園市長張善政（中）、台北市長蔣萬安（右一）昨替桃園市第二選區立委候選人涂權吉（左二）站台。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）、台北市長蔣萬安（右一）昨替桃園市第二選區立委候選人涂權吉（左二）站台。記者曾增勳／攝影

藍綠白立委選舉昨天拚場，國民黨台北市長蔣萬安、桃園市長張善政同為2選區候選人涂權吉衝刺，SRF電廠仍成焦點，民進黨立委黃世杰質疑將政策選擇抹黑成弊案，行政院副院長鄭文燦也批「選舉不是抹黑比賽」；涂權吉回應，立委先怠忽職守再甩鍋市府，乾脆換人。

涂權吉昨天下午在本命區楊梅舉辦婦女暨社團後援會成立大會，張善政特地和蔣萬安合體幫忙拉抬，現場聲勢浩大，力拚國民黨立委目標全壘打。

民進黨桃園市第二選區立委候選人黃世杰（前右三）昨和行政院副院長鄭文燦（前左四）兩人再批SRF議題。圖／黃世杰服務處提供
民進黨桃園市第二選區立委候選人黃世杰（前右三）昨和行政院副院長鄭文燦（前左四）兩人再批SRF議題。圖／黃世杰服務處提供

不過，2選區現任民進黨立委黃世杰先聲奪人，搶在上午舉辦觀音區聯合競選總部成立大會，行政院副院長鄭文燦等人站台，支持者頂著寒風熱情不減；觀音是黃世杰沿海大本營，當地桃科SRF固態再生燃料發電廠議題正夯。

黃世杰表示，請鄉親們協助澄清，SRF議題發酵至今，到底誰在認真解決問題，又是誰在抹黑影射，在經濟部已經撤除推薦信的同時，張善政到底有沒有做事？他一路守護鄉親、建設地方，對手卻將政策選擇抹黑成弊案。

鄭文燦說，選舉是做事情的比賽，不是抹黑比賽，不要給任何人炒作的機會；他重申，桃科入園許可只是第一階段，既然地方還有疑慮，經濟部也撤回推薦，就讓地方政府把關。

涂權吉下午回應，對手身為立委卻不監督SRF，前面說不知情是未盡民代責任怠忽職守，現在知道了卻叫經濟部處理，還甩鍋市府、推給市長，誤導民眾，卻不談巨額賠償該由誰負責，應該換人守護鄉親。

張善政也回擊，民進黨執政時讓SRF三個廠都通過，現在怪市府為何不把關「莫名其妙」，把他上任沒做的事，都怪到市府和涂權吉身上，現在他想不回應抺黑，未來讓「阿吉」涂權吉到立院幫忙伸張正義。

民眾黨總統候選人柯文哲（前排右起）昨晚替桃園市第五選區立委候選人賴香伶問政說明會站台。圖／賴香伶提供
民眾黨總統候選人柯文哲（前排右起）昨晚替桃園市第五選區立委候選人賴香伶問政說明會站台。圖／賴香伶提供

昨天除了國民黨「蔣萬安旋風」吹進桃園，一口氣替牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲邱若華6名候選人站台，吸引支持者蜂擁捧場；民眾黨總統候選人柯文哲昨天晚間也到八德夜市推薦6選區李慕妍，群眾夾道歡迎，柯文哲隨後參加5選區賴香伶平鎮問政說明會幫忙加持，也向鄉親報告政黨理念，獲得熱烈的回響。

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