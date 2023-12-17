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國民黨高雄市輔選會報 侯明鋒也出席

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
國民黨高雄市黨部昨開擴大選務會議，百名黨員出席討論選情業務，侯友宜全國後援總會長王金平（左三）主持會議。記者宋原彰／攝影
國民黨高雄市黨部昨開擴大選務會議，百名黨員出席討論選情業務，侯友宜全國後援總會長王金平（左三）主持會議。記者宋原彰／攝影

侯友宜全國後援總會總會長、立法院前院長王金平昨在高雄市黨部召開總統暨立委輔選工作會報，強調「南部陸戰」啟動，各組織全部都要動起來，盡最大誠意邀請郭台銘回歸國民黨加入輔選。黨部主委黃昭順表示，高雄「坐一望二搶三，朝四努力」，希望在地議員讓出各地看板，一同站宣傳車掃街造勢。

侯友宜高雄競總主委莊啟旺、侯友宜二哥高醫前院長侯明鋒、高雄農會理事長蕭漢俊、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等人參加輔選會報。王金平說，會盡最大的誠意，最好的智慧爭取郭台銘回來，因為郭對黨太重要，「他的回歸會讓藍營有更大的信心，讓選民願意更團結支持國民黨」。

高雄八席立委全是民進黨籍，立委選舉數個選區陷入激戰。王金平說，綠地一定會出現缺口，高雄一定會出現藍營區域立委，「席次當然是越多越好」。選前黃金周在1月7日，藍營面臨造勢活動沒有財力，降低動員人數至3萬多人。

黃昭順坦言，目前市黨部經費不足，希望各地方議員出借看板協助宣傳，同站宣傳車掃街造勢，1月7日大型造勢，希望黨員盡量搭乘接駁車，一起「擠滿時代大道」。

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