聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨高雄市輔選會報 侯明鋒也出席
侯友宜全國後援總會總會長、立法院前院長王金平昨在高雄市黨部召開總統暨立委輔選工作會報，強調「南部陸戰」啟動，各組織全部都要動起來，盡最大誠意邀請郭台銘回歸國民黨加入輔選。黨部主委黃昭順表示，高雄「坐一望二搶三，朝四努力」，希望在地議員讓出各地看板，一同站宣傳車掃街造勢。
侯友宜高雄競總主委莊啟旺、侯友宜二哥高醫前院長侯明鋒、高雄農會理事長蕭漢俊、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等人參加輔選會報。王金平說，會盡最大的誠意，最好的智慧爭取郭台銘回來，因為郭對黨太重要，「他的回歸會讓藍營有更大的信心，讓選民願意更團結支持國民黨」。
高雄八席立委全是民進黨籍，立委選舉數個選區陷入激戰。王金平說，綠地一定會出現缺口，高雄一定會出現藍營區域立委，「席次當然是越多越好」。選前黃金周在1月7日，藍營面臨造勢活動沒有財力，降低動員人數至3萬多人。
黃昭順坦言，目前市黨部經費不足，希望各地方議員出借看板協助宣傳，同站宣傳車掃街造勢，1月7日大型造勢，希望黨員盡量搭乘接駁車，一起「擠滿時代大道」。
👉2024選戰最前線
▪ 賴蕭領先、侯康緊追 最新民調看這邊
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言