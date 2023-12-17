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北市立委激戰區 徐巧芯擅空戰 許淑華陸戰優

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
國民黨台北市議員徐巧芯（左）、民進黨台北市議員許淑華（右）在台北市第7選區各具優勢。 聯合報系資料照
國民黨台北市議員徐巧芯（左）、民進黨台北市議員許淑華（右）在台北市第7選區各具優勢。 聯合報系資料照

台北市立委第七選區（松山、信義）立委選情激烈，自帶話題造浪的國民黨候選人徐巧芯對上五連霸市議員、民進黨候選人許淑華，雙姝對決，徐巧芯善於空戰，許淑華陸戰占優，陸空不斷會戰，倒數不到一個月，雙方策略是催出基本盤，激出選民投票意願，再搶中間選民。

松山信義區本是藍營鐵票區，二○○八年到二○二二年都由國民黨立委費鴻泰奪下立委席次，前兩屆藍營都拿下六成票數，二○二○年費鴻泰與許淑華得票率僅差約百分之三。

「會贏，但會是小贏。」藍營地方人士坦言，徐巧芯與現任立委費鴻泰初選廝殺傷痕尚未撫平，不過徐巧芯現在自辦的街講、掃街已走出自己的路。

綠營人士則說，雙方支持度已來到誤差範圍，許淑華網路空戰確實不敵徐巧芯，就是街頭巷尾勤走，慢慢加分不要犯錯，靠陸軍補回來，「選舉如同龜兔賽跑，就看最後面誰走得久、遠。」

徐巧芯表示，目前選情穩定，內參民調已將距離拉開，會贏百分之十五。現階段打法「以空帶陸」，參加完賀瓏夜夜秀後，接觸以往陸戰難以接觸到的年輕朋友。

徐巧芯也說，近期民進黨派檢調約談各地里長赴中旅遊案，只有藍營民代會願意協助法律服務，「光這點就成了壓垮（民進黨）基層最後稻草」。

許淑華則說，現階段穩扎穩打，內參民調已達五五波，反觀對手最近抹黑檢舉、傷及無辜。對手抹黑成「大禮包」的烏龍檢舉，其實是松山慈祐宮建廟二百七十周年紀念品，讓廟方主委、董監事遭約談，「傷及太多無辜，覺得選舉沒有人性，該尊重要彼此尊重。」

選戰倒數催票，徐巧芯表示，藍營投票意願強烈；許淑華表示，藍營歸隊，相比之下綠營不能事不關己，要出來投票。

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