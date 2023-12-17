高雄立委激戰 藍綠白大咖壓境輔選

高雄國民黨立委選舉拚「破零」，第3、第5、第6、第7選區形成激戰，第8選區也傳黃金交叉，其中第5選區現任民進黨籍立委李昆澤，對決第三度挑戰立委寶座的現任市議員黃柏霖，地方評估輸贏接近，雙方昨都找來大咖輔選，競比聲勢，第7選區鍾易仲、許智傑則積極爭搶客家票拚勝出，已進入殊死戰。

選戰進入倒數27天，周休假日各黨大咖紛奔波輔選，民眾黨柯文哲昨南下助功高雄唯一提名的曾尹儷，同選區綠營邱議瑩成立內門後援會，藍營林義迪找韓國瑜及柯志恩站台，廝殺激烈。

候選人三度對陣的第5選區，民進黨李昆澤打「總統牌」，昨找蔡英文總統助陣，國民黨黃柏霖由台中市長盧秀燕陪同到黃昏市場掃街，盧稍後也陪第6選區立委陳美雅拜票。第8選區國民黨李明璇昨成立競選總部，「戰鬥藍」大咖南下力挺，包括韓國瑜、洪秀柱、郝龍斌及柯志恩到場助講，現場大批「韓粉」現蹤，頂高氣勢，足見戰情激烈。

下屆高雄立委選舉，民進黨甚早就喊出「八仙過海」，要包辦全數席次，不過國民黨經歷藍白合破局衝擊後，泛藍重新歸隊，力爭「破零」，國民黨高市黨部主委黃昭順喊話，這戰至少4個選區有拚，不讓民進黨討便宜。

地方人士指出，過往南台灣綠油油，這次立委選戰出現多處「破口」，激戰區包括第3、第5、第6、第7選區，其中第3選區國民黨李眉蓁與民進黨議員李柏毅激戰，雖有「麻將最大黨」主席郭璽挑戰，但李眉蓁家族在基層著力深，被認為最有機會突圍。

高雄第7（鳳山）選區有5人參選，不過藍綠對決態勢明顯，這次由「客家少年郎」鍾易仲對上「三井小金鋼」許智傑，內參民調顯示兩人差距僅5%到8%，鳳山有2成客家人，成為選將輸贏關鍵。

第6選區民進黨徵召議員黃捷跨區救火，力抗藍營陳美雅及出身綠營的郭倍宏，黃捷受綠營力挺，從中央到地方幾乎天天有人陪同造勢，今天更找來行政院長陳建仁站台。在三腳督情勢下加上泛綠分票，地方認為陳美雅亦有機會一博。

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