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高雄立委激戰 藍綠白大咖壓境輔選

聯合報／ 記者蔡世偉王勇超吳慧芬石秀華王昭月／高雄報導
台中市長盧秀燕昨天下午陪國民黨籍高雄第五選區立委候選人黃柏霖，到高市三民區天天新市場掃街拜票，攤商送上好彩頭、蔥蒜祝福凍蒜。記者王勇超／攝影
台中市長盧秀燕昨天下午陪國民黨籍高雄第五選區立委候選人黃柏霖，到高市三民區天天新市場掃街拜票，攤商送上好彩頭、蔥蒜祝福凍蒜。記者王勇超／攝影

高雄國民黨立委選舉拚「破零」，第3、第5、第6、第7選區形成激戰，第8選區也傳黃金交叉，其中第5選區現任民進黨籍立委李昆澤，對決第三度挑戰立委寶座的現任市議員黃柏霖，地方評估輸贏接近，雙方昨都找來大咖輔選，競比聲勢，第7選區鍾易仲、許智傑則積極爭搶客家票拚勝出，已進入殊死戰。

選戰進入倒數27天，周休假日各黨大咖紛奔波輔選，民眾黨柯文哲昨南下助功高雄唯一提名的曾尹儷，同選區綠營邱議瑩成立內門後援會，藍營林義迪找韓國瑜及柯志恩站台，廝殺激烈。

候選人三度對陣的第5選區，民進黨李昆澤打「總統牌」，昨找蔡英文總統助陣，國民黨黃柏霖由台中市長盧秀燕陪同到黃昏市場掃街，盧稍後也陪第6選區立委陳美雅拜票。第8選區國民黨李明璇昨成立競選總部，「戰鬥藍」大咖南下力挺，包括韓國瑜、洪秀柱、郝龍斌及柯志恩到場助講，現場大批「韓粉」現蹤，頂高氣勢，足見戰情激烈。

下屆高雄立委選舉，民進黨甚早就喊出「八仙過海」，要包辦全數席次，不過國民黨經歷藍白合破局衝擊後，泛藍重新歸隊，力爭「破零」，國民黨高市黨部主委黃昭順喊話，這戰至少4個選區有拚，不讓民進黨討便宜。

地方人士指出，過往南台灣綠油油，這次立委選戰出現多處「破口」，激戰區包括第3、第5、第6、第7選區，其中第3選區國民黨李眉蓁與民進黨議員李柏毅激戰，雖有「麻將最大黨」主席郭璽挑戰，但李眉蓁家族在基層著力深，被認為最有機會突圍。

高雄第7（鳳山）選區有5人參選，不過藍綠對決態勢明顯，這次由「客家少年郎」鍾易仲對上「三井小金鋼」許智傑，內參民調顯示兩人差距僅5%到8%，鳳山有2成客家人，成為選將輸贏關鍵。

第6選區民進黨徵召議員黃捷跨區救火，力抗藍營陳美雅及出身綠營的郭倍宏，黃捷受綠營力挺，從中央到地方幾乎天天有人陪同造勢，今天更找來行政院長陳建仁站台。在三腳督情勢下加上泛綠分票，地方認為陳美雅亦有機會一博。

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