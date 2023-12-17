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羅致政批薪水小偷 葉元之回擊斥抹黑

聯合報／ 記者張曼蘋李定宇／新北報導

民進黨第七選區立委候選人羅致政昨臉書質疑對手葉元之，在議會第二審查會10次會議，簽到10次卻開會0次，跑去參加政論節目，爽領出席費共2萬4500元如「薪水小偷」。葉元之回擊，羅致政選情告急，開始亂噴口水，諷「為何自稱板橋最佳代言人卻去林口摩鐵，是否要正名為林口摩鐵最佳代言人？」

羅致政表示，因為議會審查會時間跟電視台的政論節目時間撞期，都在下午進行，議員出席會議憑簽名可領出席費，葉元之只簽到不開會，10天爽領出席費共2萬4500元。

羅致政列舉葉元之上政論節目時間表，指出葉元之不參加會議，不履行民代職責，還可以領取出席費，「這是不是不折不扣的『薪水小偷』？」他還說，葉很忙，不是為議員工作忙錄，是為擔任電視名嘴、評論員忙碌。

葉元之回應表示，他的問政深獲好評、服務有目共睹，羅致政選情告急，開始亂噴口水，要噴大家來噴，請羅解釋一下，「為何自稱板橋最佳代言人卻去林口摩鐵，是否要正名為林口摩鐵最佳代言人？」、「羅致政為何總在侯友宜政績旁掛看板，說是自己做的，是否沒做事只好騙政績刷存在感？」欺騙選民分不清楚市府跟立委的工作。

另外，公務人員行政中立法明定各機關於選舉期間應禁止政黨、公職候選人或其支持者造訪活動，前天市議員陳乃瑜穿著第十一選區民進黨立委候選人曾柏瑜背心照片，引發爭議。國民黨議員黃心華批其遊走法律邊緣進行政治宣傳。陳乃瑜則表示是聯合服務處背心，選舉不要選到見縫插針。

市府教育局表示，將請學校說明，若違法依法辦理。

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