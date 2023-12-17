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顏寬恒打在地牌 林靜儀嗆別勒索

聯合報／ 記者陳秋雲林佩均簡慧珍江良誠／連線報導
台中市長盧秀燕（左）昨為國民黨立委候選人顏寬恒（中）站台，盧強調，她是烏日媳婦，顏寬恒是在地人，呼籲鄉親支持。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）昨為國民黨立委候選人顏寬恒（中）站台，盧強調，她是烏日媳婦，顏寬恒是在地人，呼籲鄉親支持。記者黃仲裕／攝影

民進黨副總統候選人蕭美琴（左）昨為民進黨立委林靜儀站台，兩人舉起球棒高喊「強棒出擊」。記者黃仲裕／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴（左）昨為民進黨立委林靜儀站台，兩人舉起球棒高喊「強棒出擊」。記者黃仲裕／攝影

國民黨立委候選人顏寬恒昨成立烏日後援會，台中市長盧秀燕站台說，選顏寬恒在地人，不像民進黨用空降的，只喊換人都沒做事。民進黨立委林靜儀昨成立海線競總，民進黨副總統候選人蕭美琴站台，林靜儀說，別再勒索「在地人」，「不用擔心，我們會贏」。

民眾黨立委候選人蔡壁如昨晚在清水紫雲巖造勢，「紅派大咖」國民黨籍台中市議長張清照、前議長張清堂兄弟站台相挺；不過張清照說，蔡壁如是人才值得推薦，總統要支持國民黨侯康配。民進黨立法院副院長蔡其昌昨晚清水競總成立，綠營大咖相挺，高喊讓蔡其昌更上層樓。

彰化立委第三選區短兵相接，國民黨立委謝衣鳯昨競選服務處掛牌，民進黨立委候選人吳音寧成立溪州後援會，兩個舞台相差僅100公尺。吳音寧指著對手服務處，痛批謝家三代當立委40年，為了家族利益在拚。謝衣鳯服務處舞獅、放鞭炮，未回嗆吳；謝陣營說，不想捲入抹黑口水戰，努力服務比較重要。

顏寬恒昨成立烏日後援會，盧秀燕站台說，國民黨副總統候選人趙少康的父母都在烏日教書，她跟吳瓊華議員都是烏日媳婦，顏寬恒是在地人，民進黨都用空降的，自己的子弟才會認真建設，烏日要大團結。

顏寛恒說，大家都說烏日「偏綠」，但大家看得到他的努力；捷運綠線要延伸到彰化，烏日有2個站點，中央審查不順利，無視烏日鄉親的需求，「你們有看到現任立委林靜儀發聲嗎？」

林靜儀昨在沙鹿成立海線競總，蕭美琴、林靜儀持球棒高喊「強棒出擊贏台灣」。蕭美琴說，林靜儀是專業醫師，溫柔堅定就是「沙鹿女戰神」的精神。行政院長陳建仁說，「讓林靜儀打敗對手『惡勢力的頭頭』」。

林靜儀說，中二選區10年歷經選舉、補選、罷免又補選，地方建設受影響，她不到2年任期，解決路燈、交通、學校等建設問題，對手自稱在地，卻欺騙選民，圖利家族利益，真的夠了。

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