涂權吉喊辯論SRF 黃世杰：未獲邀

SRF議題持續延燒，桃園第2選區國民黨立委候選人涂權吉近日向對手民進黨立委黃世杰（左）喊出「SRF公開辯論」。記者翁唯真／攝影

固體再生燃料SRF（Solid recovered fuel）設廠爭議持續延燒，桃園市第2選區國民黨立委候選人涂權吉近日向對手民進黨立委黃世杰下戰帖，喊出「SRF公開辯論」。黃世杰回應，對方僅在臉書、文宣上喊話，並未正式邀請他參加辯論會，涂權吉昨說已在規畫，近日將發出通知。

涂權吉說，黃世杰因SRF黑箱爭議受到觀音鄉親質疑，還開始在地方頻發負面選舉文宣，但是「與其各說各話，不如直球對決」，他正在積極接洽第三方公正單位，邀請黃世杰到觀音地區信仰中心甘泉寺前，光明正大做「SRF公開辯論」。

黃世杰指出，他所發的文宣皆有憑有據還有署名，辯論一事涂權吉只有在臉書、文宣上喊話，實際上辯論要用什麼形式、規則及辯論題目也都未設定，遑論接不接受。

「不要再操作成選舉議題，反對將SRF變成配票工具。」黃世杰也直言，現在最重要是要替觀音鄉親解決問題，反倒是市長張善政面對議員質詢都僅回以居民健康為主，涂應該要找張善政說清楚。

涂權吉表示，辯論政策規畫中，希望讓鄉親好好了解事情來龍去脈。並認為SRF非張善政任內決定，若市府答應需要付高額賠償，對方三緘其口始終不提，甩鍋怎能要張善政負責。

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