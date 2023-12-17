宜蘭立委選戰 綠質疑後援會是共青團 藍批抹紅

宜蘭立委激戰，戰火燒到青年戰場，民進黨候選人陳俊宇團隊質疑國民黨候選人黃琤婷青年後援會成員，今年9月赴陸參加青年交流會，實際是落地招待團，到底是青年後援會還是共青團？藍營回應，訪問目的是探索兩岸青年創新與發展機會，綠營慣性抹紅，想不到連年輕人都不放過。

黃琤婷青年後援會由宜蘭縣青工總會與宜蘭縣噶瑪蘭青年團共同辦理，其中噶瑪蘭青年團長蘇上允、理事長張桓翊也是黃琤婷發言人團隊成員。

陳俊宇競總發言人薛呈懿表示，蘇上允和張桓翊今年9月赴陸參加2023蓉台青年創新創業發展交流會，這個交流會其實是「落地招待團」，中共政權用各種方式包裝成產業或青年活動，到底交流了什麼令人懷疑。

薛呈懿指出，該交流會指導單位是四川省人民政府台灣事務辦公室，主要職責有貫徹黨中央指示、統籌對台經濟文化教育交流等，簡言之就是指使統戰工作；今年7月大陸國家主席習近平更指示該辦公室加強四川台灣融合發展、積極力助統一。

噶瑪蘭青年團回應，長期以來關注宜蘭公益活動並與青年交流，9月訪問成都是為了探索兩岸青年在商業領域的創新發展機會；民進黨一遇選舉就抹黑抹紅，把對手打成中共同路人已見怪不怪，沒想到這次連年輕人也不放過，交流都能說成介入選舉，台灣民眾已經受夠了抹黑、抹紅。

黃琤婷表示，選前不到30天陳俊宇團隊又打抗中保台牌，不惜傷害台灣年輕人、撕裂宜蘭也要賺取政治紅利，與其打負面選戰，應先好好面對自己的楊桃館爭議。

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