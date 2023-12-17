港湖立委之爭 高嘉瑜、李彥秀戰質詢表現 吳欣岱開酸

基進黨立委候選人吳欣岱。圖／基進黨提供

民進黨立委候選人高嘉瑜。本報資料照片 台北市南港、內湖立委選區上演三姝之戰，民進黨候選人高嘉瑜、國民黨候選人李彥秀最近互邀拳賽，昨天又隔空激戰擔任立委的表現，雙方拚戰激烈，基進黨候選人吳欣岱表示，兩人只是利用現任民代優勢，打立院數據口水戰，反批兩人都與建商關係密切，五十步笑百步。

國民黨總統候選人侯友宜發言人、北市議員柳采葳指出，立委5項指標，立委質詢李彥秀323次、高嘉瑜316次；會議發言李728次、高526次；法律提案李1003次、高725次；臨時提案李522次、高88次；國是論壇李45次、高0次。

柳采葳說，兩人質詢次數差不多，但會議發言、法律提案，李都是高的1.38倍；臨時提案，李則是高的快6倍；高嘉瑜在國是論壇更是直接掛蛋，一次都沒有。不過跟著黨意跟民意對幹的立院紀錄，高絕對是遠勝李。

高嘉瑜反擊，柳采葳是李彥秀的打手，口頭質詢高316次、李252次，李稱自己質詢323次，但實際上其中有71次是「助理寫的」；法律主提案高160案、李145案，145案是李的主提案、剩下的858案都是連署其他委員提案，簽個名而已。

高嘉瑜說，臨時主提案率高60%、李43%，李所說的522件臨時提案，只有225件主提案，細看部分內容還有重複，她88次臨時提案主提案就有55次，且內容完全不重複；李會議發言自稱728次，卻有多次是僅出席30秒，「刷存在感」。

雙方拚戰激烈，吳欣岱不擔心邊緣化反指，兩人打口水戰，卻都無法回應自己和建商關係密切的事實，高租房的同時，也靠買房賣房「投資」炒房，李個人土地持有公告現值就高達1億元。

吳欣岱說，兩人收受建商的政治獻金，光是檯面上的就有數百萬，真不知道如何有勇氣互相指責和建商關係良好，五十步笑百步。

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