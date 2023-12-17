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中選會審定不符資格 王家貞照常造勢

聯合報／ 記者吳淑玲李文德／台南報導
中選會裁定國民黨台南立委參選人王家貞（左二）不得登記為候選人，昨仍辦造勢，黨籍不分區立委候選人韓國瑜（中）站台。記者吳淑玲／攝影
中選會裁定國民黨台南立委參選人王家貞（左二）不得登記為候選人，昨仍辦造勢，黨籍不分區立委候選人韓國瑜（中）站台。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南立委第5選區參選人王家貞因偽造文書案仍緩刑期間，中選會審定不得登記為候選人，她昨天照樣舉辦造勢活動，黨籍不分區立委候選人韓國瑜喊話「應用溫暖的掌聲鼓勵」為她打氣；王家貞致詞時數度哽咽，表示預計明天再循法院救濟，竭盡一切努力嘗試繼續競選。

同選區拚連任的民進黨林俊憲競選總部前天表示，符合參選資格與否，是法律問題，不是政治問題，不該讓政治口水模糊焦點；對王昨造勢的說法，林俊憲競總指出，不回應。

王家貞辦「台南人起叛大會」暨聯合競總成立，韓國瑜說，全力支持王家貞提出各種救濟手段，她在議會有花木蘭的精神，多年不辜負民眾託付，相關判決可能選後才有結果，「這時要用溫暖的手緊緊握著」；韓也說，恢復特偵組真的太重要。

國民黨副總統候選人趙少康、不分區立委候選人謝龍介透過影片喊話，趙少康說，請大家當王家貞的後盾，讓王有力量繼續爭取抗爭，也將悲憤化為團結，總統投3號侯康配。

王家貞致詞時不斷哽咽，指出明天擬向最高法院聲請假處分，窮盡一切的努力，爭取最後在選票上印上她的名字，如果萬一到最後不能參選，也呼籲支持者用選票為她討公道，翻轉下架民進黨執政。

民進黨台南立委候選人林俊憲（左）昨天到東區崇德市場拜票，對於原本對手王家貞資格不符，不再回應。圖／林俊憲競選總部提供
民進黨台南立委候選人林俊憲（左）昨天到東區崇德市場拜票，對於原本對手王家貞資格不符，不再回應。圖／林俊憲競選總部提供

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