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羅致政批葉元之「薪水小偷」 葉元之提林口摩鐵回擊

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋東區立委選戰激烈，綠營羅致政今批對手葉元之是不折不扣的「薪水小偷」。圖／報系資料照
板橋東區立委選戰激烈，綠營羅致政今批對手葉元之是不折不扣的「薪水小偷」。圖／報系資料照

2024選戰倒數，民進黨立委候選人羅致政今早在臉書發文，質疑對手葉元之「到底是議員還是藝人？」指葉在新北市議會第二審查會有10次會議，葉簽到10次卻開會0次，跑去參加政論節目，爽領出席費共2萬4500元，批葉是不折不扣的「薪水小偷」。葉元之回擊，羅致政選情告急，開始亂噴口水。

羅致政表示，從剛結束的新北市議會第二次定期會的審查會中，發現自今年11月13日至11月24日為止，葉元之所屬的第二審查會共開10次會議，葉簽到10次，卻開會0次，因為議會審查會時間跟電視台的政論節目時間撞期，都在下午進行，議員出席會議憑簽名可領出席費，葉元之只簽到不開會，10天爽領出席費共2萬4500元。

羅致政列舉葉元之上政論節目的時間表，指出葉元之不參加會議，不履行民代職責，還可以領取出席費，「這是不是不折不扣的『薪水小偷』？」他還說，葉很忙，不是為議員工作忙錄，是為擔任電視名嘴、評論員忙碌，如果全國各級民代都跟葉元之相同的事，忙著上電視節目當通告藝人，「議事豈不是早就癱瘓？在此送他左右一副對聯：簽名爽領出席費，翹班去賺通告費，橫批：薪水小偷。」

葉元之表示，他的問政深獲好評、服務有目共睹，羅致政選情告急，開始亂噴口水，要噴大家來噴，請羅解釋一下，「為何自稱板橋最佳代言人卻去林口摩鐵，是否要正名為林口摩鐵最佳代言人？」、「羅致政為何總在侯友宜政績旁掛看板，說是自己做的，是否沒做事只好騙政績刷存在感？」欺騙選民分不清楚市府跟立委的工作。

葉元之還說，羅致政為何身為立委，卻一直為蔡英文總統護航，「只會拍馬屁？不知道立委是要監督政府嗎？羅致政不用緊張，蔡英文會幫你安排工作的。」

民進黨立委羅致政今列舉葉元之上政論節目的時間表，指出葉元之不參加會議，不履行民代職責，還可以領取出席費。圖／報系資料照
民進黨立委羅致政今列舉葉元之上政論節目的時間表，指出葉元之不參加會議，不履行民代職責，還可以領取出席費。圖／報系資料照

2024選舉 2024立委選舉 羅致政 葉元之 2024北北基立委

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