獨／新北議員穿立委團隊服進校惹議 教育局：若違法依法處置

公務人員行政中立法明定各機關於選舉期間應禁止政黨、公職候選人或其支持者造訪活動，昨天新北市議員陳乃瑜穿著立委候選人曾柏瑜的照片因此引起爭議。教育局表示將請學校說明，若違法依法辦理。藍議員黃心華批其遊走法律邊緣進行政治宣傳。陳乃瑜則表示是聯合服務處背心，選舉不要選到見縫插針。

新北市議員陳乃瑜昨在臉書貼文表示到坪林國小參加小主播輪值導讀活動，表示由於過去自己曾任主播，在臉書寫到「有一種回到新聞台播晨間新聞的感覺」，並附上三張與校方互動畫面。

但公務人員行政中立法規定「各機關首長或主管人員於選舉委員會發布選舉公告日起至投票日止之選舉期間，應禁止政黨、公職候選人或其支持者之造訪活動」。新北市教育局也曾要求學校宣導教育中立、行政中立及民主法治理念。而陳乃瑜穿著與新北第11選區立委候選人曾柏瑜聯合服務團隊背心進校園，遭質疑違反行政中立法。

藍營議員黃心華表示，陳乃瑜身穿標示特定候選人服飾，屬於行政中立法規定政治行為，也可依其穿戴服飾認定為「公職候選人的支持者」，遺憾的是學校一定不敢拒絕議員造訪，否則日後恐怕會被議員秋後算帳、甚至刪除預算。所以雖然陳乃瑜議員是校外人士，但其穿戴立委候選人宣傳背心進入校園，明顯是遊走法律邊緣來進行政治宣傳，有違反行政中立法律原則疑慮。希望民進黨黨公職人員，不要為難政府機關與學校公務人員，甚至在學童面前做出最壞的示範。

新北市教育局對此表示，通常會請學校跟民代說明清楚將背心脫下，議員穿自己背心沒話說，但穿競選候選人背心較不恰當，之後將要求學校說明事發經過，若有違法行政中立法將依規定處理。

議員陳乃瑜對此表示，第一這不是競選背心，是聯合服務團隊背心。第二背心也沒有號次，第三在現場也沒有宣傳曾柏瑜。陳乃瑜說自己去坪林國小是因為過去新聞專業跟小朋友互動，從事推廣閱讀活動，並表達選舉不該如此惡質，選到變成見縫插針。 新北市議員陳乃瑜昨在臉書貼文表示到坪林國小參加小主播輪值導讀活動。圖／陳乃瑜美人瑜媽媽臉書粉專翻攝

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