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北市五選區 于美人恐分食藍綠票源

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
無黨籍立委參選人于美人。聯合報系資料照
無黨籍立委參選人于美人。聯合報系資料照

台北市立委第五選區（萬華、北中正）呈現藍綠白三腳督，民進黨候選人吳沛憶主打接棒現任立委林昶佐，國民黨候選人鍾小平在激烈初選中出線，過去藍綠對決的選區，這次出現關鍵變數，民眾黨支持的無黨籍候選人于美人，恐分食藍綠票源。

萬華、北中正選區過去選民結構被視為藍大於綠，民進黨立委林昶佐卻已連兩屆擊敗國民黨前立委林郁方，下屆林昶佐以家人罹病為由放棄連任，英系吳沛憶順勢接棒參選。吳沛憶持續辦政見說明會、規畫車掃，紀錄片「民主製造Ｍade in Democracy」預定廿二日首映，呈現從政初心。吳沛憶說，鍾小平過去政治立場搖擺，爭議言行不斷，勢必被檢驗，連國民黨內都不看好，「擔任議員期間的表現，就是選民支持我的最佳理由。」

鍾小平在初選擊敗對手郭昭巖和應曉薇，獲出線機會，卻埋下黨內不和隱患，還面臨于美人分票及和吳沛憶夾擊。

「無論內參或公開民調都是我領先。」鍾小平表示，每份民調他都贏吳沛憶三至七個百分點，于美人也無法瓜分藍營的票，淺藍或深藍支持者都會投給國民黨。他分析，于美人只能拿到民眾黨一半支持者選票、吳沛憶拿不到，選區藍大於綠，中年以上選票會給國民黨，年輕世代不認識其他兩人，不會投票。

于美人早早宣布參選，投入選戰布局，且獲民眾黨主席柯文哲表態支持，雖衝擊藍綠，也須面臨藍綠夾殺。她說，目前陸戰非常樂觀，她從民眾眼神看見期盼，希望有人真心和在地居民站在一起，很多人說「終於等到妳」，如今選民熱忱已是從政動力。

「新政治思維已經上路」于美人說，中正萬華沒有政黨高牆，她獨立參選，沒政黨框架，也不會以顏色深淺看待選民。政治應回歸人民需求本質，追求安居樂業、希望快樂、平安成長，不分顏色都一樣。

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