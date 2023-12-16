竹市立委激戰 藍綠互嗆 4腳督受矚目

民進黨新竹市立委候選人林志潔昨天開記者會批國民黨對手、現任立委鄭正鈐是幽靈立委，平常存在感低，檢視鄭4年前所提婦幼、長照等部分政見零質詢、零提案，質疑「當立委是為掙錢嗎」；鄭正鈐競選總部反嗆林不要為了拉抬個人聲量炒冷飯，強調鄭為竹市爭取許多經費與建設，民眾都有感受。

林志潔昨在民進黨竹市黨部主委陳建名和競選總幹事李妍慧陪同下開記者會。李妍慧酸鄭正鈐常不見人影，且傳聞常往返中國，又穿紅外套、戴紅口罩，根本是半透明的「紅衣小男孩」，陳建名也批鄭4年前部分政見毫無提案質詢，辜負選民託付。

林志潔接力批評鄭正鈐4年一事無成，許多該提的法案付之闕如，自己雖是選舉素人，但法案經驗豐富，選舉剩一個月，應回歸政策討論，誠摯邀請鄭正鈐辯論，讓選民檢視誰適合當立委。

國民黨立委鄭正鈐（右二）陣營回應對手，為民發聲市民有感。圖／鄭正鈐競總提供

鄭正鈐競選總部回應，依據TPOC台灣議題研究中心以大數據分析整理「蔡政府十大民怨」的質詢聲量，鄭正鈐排名第6，監督砲火猛烈。鄭也為竹市建設爭取53.5億元補助，以及科管局補助關埔空橋建置經費。

鄭的競總也強調，鄭為教育建設努力甚多，包括爭取國防部用地撥用助載熙國小校地擴充和竹市建智慧教室。此外，空軍基地噪音補助發放與南寮漁港追加清淤經費也不遺餘力，民眾有感。

竹市下屆立委「7搶1」，選委會排定明年1月4日辦政見發表會。又以「四腳督」最受矚目，時代力量立委候選人邱顯智昨天展開車隊掃街，假日持續在假日花市擺攤服務選民；無黨籍立委候選人柯美蘭今明天將在孔廟、樹林頭公園辦親子活動。 無黨籍竹市立委候選人柯美蘭（中）假日辦親子活動。圖／柯美蘭競辦提供 時代力量竹市立委候選人邱顯智（左）展開車隊掃街。圖／邱顯智競辦提供

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