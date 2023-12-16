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員工被控動員造勢 花縣府：從嚴處理

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

國民黨本月10日在花蓮市六期重畫區舉辦造勢大會，民進黨議員胡仁順昨指控，花蓮縣政府南區服務中心副主任陳志源網路動員民眾，參加造勢大會，違反行政中立；陳志源說，自己在貼出活動訊息後也覺得不妥，很快刪除，若縣府調查決定懲處，他會坦然接受。

胡仁順昨拿出民眾提供的截圖指控，陳志源在南區某個有75人的LINE群組內，發文通知「總統侯友宜、立委傅崐萁10日在花蓮的聯合造勢活動，在中城國小前等遊覽車，歡迎攜眷參加」，還提到「為了方便造冊保險及訂午、晚餐，麻煩盡快在9號中午前報名完畢」。

胡仁順說，縣府在全縣北、中、南三區共派任20名副主任，每月薪水3萬6000元，依據「花蓮縣政府南區縣政服務中心設置及作業要點」，副主任由縣長指派人員兼任，承縣長之命協助綜理中心業務，據作業要點，意謂只有縣長可以指揮這些「副主任」，懷疑違法行為是受縣長徐榛蔚指使，違法動用行政資源為她夫婿傅崐萁助選。

縣府人事處長曾淑芬回應，陳志源為約用人員，是依勞基法聘用的臨時人員，雖然不是正式公務員，但以高標準比照公務員規範，若調查確認是在上班時間發布這些訊息，會從嚴處理，依規定懲處，也會宣導要求務必遵守行政中立。

陳志源說，與退警友人聚會時，對方主動提到想參加10日的造勢活動，因為有保險等需求，他才於8日在退警群組提供報名訊息，自己貼出後也覺得不妥，很快回收刪除，但已經被人截圖。若縣府調查決定要做懲處，他會坦然接受。

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