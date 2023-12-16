宜蘭立委選戰 藍綠白大咖輪番助陣催票
宜蘭立委選情激戰中，民眾黨宜蘭立委候選人陳琬惠競選總部昨天成立，民眾黨總統候選人柯文哲到場輔選，台北市長蔣萬安今天也將輔選國民黨候選人黃琤婷，藍白較勁意味濃厚，民進黨總統候選人賴清德本月21日啟動環島到宜蘭，也將加持候選人陳俊宇。
蔣萬安繼上周高雄掀起「萬安旋風」，今天將再以藍營母雞、宜蘭女婿身分到宜蘭輔選，尤其宜蘭藍綠白選情緊繃，藍營預估蔣萬安到宜蘭將再造「萬安旋風」。
國民黨內人士指出，蔣身為宜蘭女婿，宜蘭對他來說，等同是第二個家鄉，這次刻意排出時間輔選，不僅要拉高藍營地方氣勢，更要搶還在藍白間游移的選票。
陳琬惠昨競選總部成立，柯文哲站台推薦陳琬惠是現任不分區立委，改當區域立委不需花大量時間適應，提出南港東移、發展宜蘭腦工業的政見也讓人眼前一亮。
陳琬惠則批對手陣營都設置了團隊或競總發言人，這讓她覺得相當奇怪，在立法院11個月來，從沒看過任何一個立委需要發言人制度，民意代表身為代議士，表達民意是最基本的能力，怎麼會需要他人來幫自己說話？
陳俊宇表示，選舉時候選人設置發言人是很常見的事情，畢竟候選人選前忙著跑行程或參與活動，不方便即時回應訊息、反映意見，發言人團隊就可以代為轉達，倒與候選人本身的表達能力較無關係。
面對藍白大咖紛紛站台，陳俊宇團隊表示，12月21日上午8點賴清德將到礁溪玉鼎慈天宮，也是環島拼圖首站，對宜蘭選情相當重視。
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