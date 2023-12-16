北市立委選戰 藍估5強穩 綠喊搶7摘8

全台各立委選區激戰中，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨指出，北市8個選區中有5區較穩，分別是王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆5人；民進黨北市黨部主委張茂楠表示，目前是「坐5望6、搶7摘8」，許淑華、苗博雅都可能會贏。

黃呂錦茹昨在廣播節目專訪分析北市立委選情，包括藍綠雙姝激戰的松山、信義選區，黃呂錦茹說，國民黨候選人徐巧芯年輕有活力，聲量大，許淑華走陸戰，有樁腳，但徐巧芯是掃射，且會兼顧總統選情，哪一區總統選情不好，就會去經營。

還有呈現三腳督的中正、萬華區，黃呂錦茹坦言，還是要加強，如果能贏，也贏不多，無黨籍候選人于美人是藍綠都有票，還有民眾黨總統候選人柯文哲的票源；至於國民黨候選人羅智強在大安區穩穩領先社民黨候選人苗博雅，但仍贏不夠多，所以再給羅智強壓力，期待也把總統票墊高，總統票贏多一點，「可cover中南部的票」。

至於賴士葆在文山區領先，黃呂錦茹說，雖然候選人不喜歡人家公布民調，但文山區侯友宜的票，之前贏20%，現在翻倍贏45%，不過民調還是有起落。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，「我們也會說許淑華有機會、苗博雅也可能會贏」，選情樂觀，目前坐5望6、搶7摘8，現階段就是陪同候選人掃街，也會爭取比較夯的奇兵助陣，都有勝選希望，目標很明顯。

民眾黨文山區立委候選人張其祿表示，總統與立委還是有差別，總統盤勢比較全國性，台北立委候選人就他一席，也讓文山區還有第3選擇，不像其他選區只有藍綠可選，跑地方感受是兩者連動不那麼強，選民對於總統、立委都有自己判斷。

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