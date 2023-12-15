換新課桌椅 台中藍綠政見開戰

台中市立委第六選區戰況激烈，國民黨立委候選人羅廷瑋與廖偉翔、林家興，昨開記者會爭取汰換多功能課桌椅，有可拉開躺平或附設健身踏板的款式，讓教室更多元創意。民進黨立委候選人江肇國表示，全市有14萬套老舊課桌椅，建議先汰舊換新，改善教學設施品質。台中市教育局表示，已研擬3至4年的汰換計畫，但仍得視預算執行。

「中六」現任立委是黃國書，他不參選連任，藍綠各提名現任議員羅廷瑋、江肇國參選；兩人先前因邀請紙風車劇團演出，互嗆對方「行政不中立」，近日又因爭取課桌椅汰換補助舌戰。

羅廷瑋昨與參選「中四」廖偉翔、「中七」林家興合開記者會，羅廷瑋說，汰換課桌椅成為政治話題，他不想跟風起鬨，爭取前瞻的課桌椅設備，像台東縣已購置「午睡神器」課桌椅，拉開就能躺著午休。

廖偉翔說，加拿大有創意的「健身」課桌椅，結合腳踏板功能，邊上課邊運動，有助於注意力集中，每張造價4000元。林家興說，他留美時，加州校園採用新型態課桌椅，可提高上課品質，盼爭取國家預算，尤其中央政府浪費許多預算，若能省下來造福學童，讓全國孩子因為創意課桌椅受惠。

民進黨立委候選人江肇國爭取汰換老舊課桌椅，他呼籲對手跟進支持汰舊換新。記者陳秋雲／攝影

江肇國先前在議會教育文化委員會，質詢教育局長蔣偉民汰換課桌椅，當時蔣表示，研擬3至4年汰換課桌椅。江表示爭取到市府3年汰換課桌椅，羅廷瑋反駁「市府沒有承諾3年」，江再反嗆「羅廷瑋不要擋課桌椅預算」。雙方脣槍舌劍你來我往。

江肇國昨表示，木製課桌椅每套1800元至2200元，可隨身高調整的約2600元至2800元，整體汰換經費約3億至5億元；藍營候選人建議用更好的課桌椅，江建議先支持市府汰舊換新，讓孩子馬上用更好的設備。

台中市教育局統計，全市共有24萬名國中小學生，使用超過10年或需汰換的課桌椅共14萬套，目前每年原則編列990萬元，再視情況加碼，樂見更多議員關心教室環境。

蔣偉民表示，教育局研議課桌椅汰換計畫，但還得看預算與政策，未答應3年就汰換。副市長王育敏也說，她會向市長盧秀燕報告，給孩子更好學習環境。

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