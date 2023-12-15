桃園1選區 藍綠舌戰美福大火

國民黨桃園1選區立委候選人牛煦庭昨晚成立蘆竹競選總部，邀美福大火公害自救會發起人郭姿秀助講，2人同批民進黨現任立委鄭運鵬忽視蘆竹鄉親權益；鄭運鵬陣營火速回擊，強調從頭到尾都有協助美福案，藍營靠抹黑、仇恨方式選舉，實在失格。

牛煦庭昨晚在五福夜市舉辦競總成立晚會，活動開始前1小時，現場2000張椅子已座無虛席，熱情支持者揮舞國旗吶喊，還有許多年輕面孔。

郭姿秀表示，美福火災發生時，受害者求助無門，被政府忽視敷衍，只有牛煦庭和在地議員劉勝全伸援手，盼牛進國會，能讓外界更重視此議題的重要。

牛煦庭說，當時蘆竹鄉親組成自救會小蝦米戰大鯨魚、小庶民戰大財團，卻慘遭鄭運鵬忽略，讓他決定挺身而出，因此提出維護空氣品質、加嚴工廠消防標準等政見，相信能獲支持。

國民黨主席朱立倫說，桃園機場從全球32名落到82名，「民進黨真厲害」，鄭運鵬在桃園當立委，這成績能跟鄉親交代嗎？桃園市長張善政也痛批，現任立委老是找不到人，難怪下水道做這麼慢；蘆竹常塞車，國一甲、機捷車廂數量不足，這些都是現任立委不會爭取的。

桃園1選區立委競爭白熱化，民進黨現任立委鄭運鵬（左）昨反擊國民黨候選人牛煦庭，強調從頭到尾都有協助美福案。圖／鄭運鵬陣營提供

鄭運鵬陣營強調，美福大火第一時間就協調環保署統籌其他縣市焚化爐銷毀萬噸廢棄物，清理完廢棄物後，還到現場和時任環保局長呂理德蹲在水溝人孔上，確認附著的油品沖洗完畢才不會有臭味和蛆，後續也和市府一起溝通如何補償周邊居民，這些都有公開紀錄及照片。

鄭運鵬陣營表示，牛煦庭為吹捧自己歌功頌德，實在沒必要睜眼說瞎話；牛過去是假裝無黨籍欺騙選民的議員，現在為爭取深藍支持、顛倒黑白，護航桃園市政府放生台積電進駐桃園的重大失敗，可知其人品如何。

商品推薦