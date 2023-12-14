中捷延伸南投 蔡培慧：2020年和交通部開始研擬

民進黨立法委員蔡培慧今天表示，有關南投縣政府稱台中捷運延伸南投是南投縣長許淑華擔任立委期間爭取，但她早在2020年擔任中服執行長已和交通部開始研擬中捷延伸南投計畫。

南投縣政府11日發布新聞稿表示，南投縣軌道系統整體網路評估計畫是縣府主動向交通部提案；全案由來是2022年4月8日許淑華向當時的行政院長蘇貞昌總質詢時，要求行政院及交通部協助台中捷運延伸南投，及台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區，盼形成完整路網。

蔡培慧團隊今天發布新聞稿表示，早在2020年擔任行政院中部聯合服務中心執行長任內，已和交通部開始研擬中捷延伸南投計畫，2021年至2022年，蔡培慧向交通部關切計畫進度、討論計畫草案、工程經費並研議補助費用，相關時間點比南投縣政府提出的時間更早。

蔡培慧透過新聞稿表示，2020年4月1日上任行政院中服執行長，有感南投交通基礎建設不足，需要有捷運與台中烏日站接軌，即開始和交通部研擬台中捷運延伸南投相關計畫，2020年7月10日陪同總統蔡英文到南投縣草屯鎮，蔡總統提到中捷延伸南投計畫正在進行。

蔡培慧表示，2021年11月15日以行政院中服執行長身分，拜會有鐵道專業的交通部政務次長胡湘麟關切規劃案進度，2022年3月10日再次前往交通部拜會部長王國材討論計畫草案、工程經費並共同研議補助費用。

蔡培慧說，中捷延伸南投是南投未來10年交通軌道重點計畫之一，應該努力做事多一點、政治口水少一點；她去年競選南投縣長、今年立委補選期間，持續向媒體及民眾報告「捷運到南投」爭取情形，立委在國會爭取中央經費，同時需要地方協助執行，期待中央、地方一起努力攜手完成。

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