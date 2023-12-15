2024選戰溫度計／台中山線二度對決！「紅派少主」迎戰「熱血芒果」皆挑農業牌分勝負

台中市立委選舉第8選區（豐原、東勢、石岡、新社、和平區）將迎來國民黨立委參選人江啟臣與民進黨立委參選人謝志忠的二次對決，2016年立委選舉結果，謝志忠小輸1千多票，讓江啟臣成功守住連任，此次大選謝志忠能否捲土重來讓台中山線出現綠地呢？

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（13）日最新公布的台中市第8選區（豐原、東勢、石岡、新社、和平區）參選人當選率預測，國民黨立委參選人江啟臣以52.9%當選率取得領先，而民進黨立委參選人謝志忠則是有47.1%當選率。

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蔣萬安回贈金鏟祝高票當選 江啟臣：照顧農民是重要使命

觀察近十四日兩人各面向指數，江啟臣在網路聲量、好感度、擴散廣度、粉絲互動力四個主要指標上，都取得領先。12月9日時江啟臣於石岡區舉行競選造勢大會，台北市長蔣萬安也到場力挺。蔣萬安先是回贈一把金鏟，並解釋這把金鏟子是江啟臣送給他，讓他今年順利生下三寶「小皮蛋」和啟用的「大巨蛋」，今天要將好運不斷的金鏟回贈給江啟臣，希望他高票當選。

第8選區涵蓋了許多台中市重要農業種植地，江啟臣也在最新的競選廣告中表示，自己從小在柑橘園長大，看著長輩在果園農忙，深刻感受到農民看天吃飯的無奈，正因為自己親身經歷過，所以更瞭解農友的所需，因此照顧農民、振興農業，是身為農家子弟的重要使命！讓不少支持者湧入留言支持，「謝謝江委員的好意，我也收過幾次農業補助」、「心繫人民的好立委！讚」。

合體陳吉仲推農業政見 蔡其昌大讚：鄉親的心聲謝志忠都懂

綽號「芒果」的謝志忠在討論強度指標上力壓江啟臣，在謝志忠競總成立大會上，立委蔡其昌表示，「熱血芒果」謝志忠是我的大學同學，芒果是他的外號，因為他出身農家子弟，山城鄉親的心聲與需求他都深刻瞭解。身為連任多屆的議員，謝志忠經常不眠不休，用最認真且負責的態度解決各項困難，上山下海，為鄉親謀福祉。這一次，一定要改變豐原山城。

上周前農業部長陳吉仲專程來到東勢和謝志忠一起舉辦政策說明會，謝志忠也在臉書提及本次參選提出了三大農業主政見，第一，爭取老農津貼加碼至一萬元；第二，中央補助農業外勞管理經費；第三，打通中橫、東豐快強化運輸。支持者們也熱情回應，「前部長陳吉仲為了雞蛋離家出走，現在幫志忠加油，站台～感人」、「謝志忠加油！！一定要凍蒜！請您幫忙延續吉仲前部長的政策和對農民的照顧」。

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