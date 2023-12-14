賴品妤首支競選廣告難度高 挑戰一鏡到底
民進黨立委參選人賴品妤今天公開首支競選廣告，特別挑戰一鏡到底的高難度拍攝，一路呈現她從社運參與者、以助理身分參選立委、成為最年輕立委，超過10年的公共事務參與歷程。
賴品妤競選辦公室今天發布新聞稿，這是賴品妤推出的首支競選影片，以選舉場域中少見的「一鏡到底」的方式呈現，難度頗高，主打「堅守價值為你而戰」訴求。
從1分半的影片中，賴品妤從代表318運動的場景向前步行，再走過貼有「黃鯧魚、白鯧魚」海報的白牆，並呈現於2020年接受民進黨徵召參選的意象。
然後依序經過正播出對手國民黨立委參選人廖先翔、網紅等對她抹黑的電視新聞畫面；並搭配賴品妤親錄旁白「我不會停下腳步，我將繼續為你而戰」。
賴品妤競辦表示，影片是由平均年齡不到35歲的年輕團隊製作；因他們非常欣賞賴品妤在文化藝術領域的付出，所以很熱血的跨領域協助拍攝。
競辦幕僚說，賴品妤行程極滿，好不容易挪出了1小時的空檔來拍攝，原本擔心挑戰高難度的一鏡到底，可能會拍不完，後來順利的在時間期限內完成，「因為影片呈現的就是賴品妤最真實的樣子，所以自然而然的就完成了」。
賴品妤強調，透過影片要傳達的是她參與公共事務，10餘年間從未改變的理念。無論是在社運中捍衛台灣產業不被親中勢力侵蝕，或是上次選舉她在離投票日約百日時接受徵召挑戰艱困選區，再到國民黨為了掩蓋其推出的劣質參選人，搭配網紅名嘴對她長期進行大規模不實抹黑；她從來都不畏戰。
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