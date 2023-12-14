2024選戰溫度計／藍綠白誰拿下國會多數？選前30天立委席次總預測

2024年立委選舉將於1月13日舉行，本屆立委總席次共計113席，其中73席為區域立委、平地原住民3席、山地原住民3席、34席為全國不分區立委。根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」預測，13日最新各政黨立委席次預測，國民黨取得48席、民進黨拿下53席、民眾黨奪下8席以及無黨籍獲得4席。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，預測圖跟各政黨自己的估計相當接近，最後選舉結果若無突發狀況，應該不會有太大的出入，國會進入三黨不過半的階段。

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國民黨、民眾黨母雞帶小雞！廖達琪：韓國瑜、黃國昌有助拉抬立委選情

目前民進黨發起「搶救王義川大兵」行動，希望提高政黨票得票率，針對各政黨母雞們是否能拉抬小雞選情，中山大學政治所榮譽教授廖達琪認為，國民黨不分區第一名韓國瑜有很大凝聚效應，韓流能發揮催票的力量，民眾黨不分區第二名黃國昌也有全國知名度，募款能力強。廖達琪指出，民進黨不分區第14名王義川不像韓國瑜跟黃國昌各年齡層都認識，粉絲動員能量也沒那麼強大，催票能力有限。此外，她認為民進黨副總統候選人蕭美琴能吸引女性選票，國民黨副總統候選人趙少康則對深藍選區有幫助。

而賴祥蔚認為，3個政黨的母雞對立委選情大加分，但在選舉投票行為上會有不一樣的衝擊，因為這個牽涉到會不會有棄保效應以及分裂投票。若出現棄保，政黨色彩比較不強的選民為了政黨輪替可能會投國民黨總統候選人侯友宜，但政黨票投給民眾黨，出現總統跟政黨票投給不同政黨的分裂投票情況，但會不會出現棄保跟分裂投票，還要觀察選前的民調支持度及候選人態度。

台北這兩區藍綠板塊恐變動！賴祥蔚：松信區藍營還沒有完全整合

至於雙北是否會出現藍綠翻轉？根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」預測，今（13）日台北市第四選區（內湖、南港）參選人當選率預測，國民黨參選人李彥秀當選率40.9％，贏過民進黨立委參選人、現任立委高嘉瑜的38.1％以及台灣基進黨立委參選人吳欣岱的21％，觀察11月3日數據，李彥秀當選率持續保持第一。而今日台北市第七選區（信義、南松山）參選人當選預測，國民黨參選人徐巧芯當選率52.9％，贏過民進黨立委參選人許淑華的47.1％，相較11月7日數據，雙方差距縮小。賴祥蔚指出，台北市港湖區以及松信區藍綠板塊有可能變動，港湖區是因為泛綠分票，松信區則是因藍營還沒有完全整合，黨內初選失利的立委費鴻泰還沒有公開幫立委參選人徐巧芯站台拉票。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」預測，今日新北市第七選區（板橋東區）參選人當選率預測，民進黨立委參選人、現任立委羅致政的52％，贏過國民黨參選人葉元之當選率48％，相較11月21日數據，兩人之間差距縮小。賴祥蔚認為，因為侯康配聲勢高漲，新北市又是侯友宜的大本營，葉元之具有高知名度，能不能將聲量轉換成選票，中斷羅致政連任之路有待觀察。至於今日新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）參選人當選預測，民進黨參選人賴品妤當選率54％，贏過國民黨立委參選人廖先翔的46％，相較11月14日數據，兩人之間差距變大。賴祥蔚分析，賴品妤的聲量很高，其中包含雲豹綠能爭議跟跌倒事件，因此勝選關鍵在於當地選民感受，若順利連任，是危機管理成功，如果未能連任，則是自己危機管理不成功。

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