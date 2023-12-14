立委激戰區／北市一選區 藍分裂 吳思瑤恐得利

全台各選區立委激戰，北市第一選區（士林、北投）泛藍分裂，新黨候選人侯漢廷以無黨籍身分參選，衝擊國民黨候選人張斯綱，泛藍不合，爭取連任的民進黨立委吳思瑤可能漁翁得利。

「照著既定步調，穩扎穩打。」吳思瑤信心滿滿地說，她要用政績和對手決勝負，她不管別人噴口水，只做實事拚建設，下周起立院休會，她將回歸選區全力衝刺，目前陸戰不只騎單車拜票博感情，還邀副總統候選人蕭美琴、黨籍議員聯合音樂會助陣，配合軟性活動連番登場，「我一定會贏」。

張斯綱原本期待藍綠對決，卻遭遇侯漢廷參選，多次整合失利，票源恐分散。選前最後一個月他將塑造「在野陣營的危機感」，喊話選民集中選票支持，將攸關在野能否在國會過半，多管齊下衝高投票率，訴求票源最大化。

張斯綱接下來周周辦活動，包含廟口開講，並發動看板大戰，在新北投捷運站的吳思瑤與民進黨總統候選人賴清德合體看板下方，高掛「新潮流不倒、台灣不會好」看板，羅列吳過去不當言行，再添空戰話題。

「不要搞情緒勒索。」侯漢廷籲選民票投戰鬥力與問政能力最強、最能揭發民進黨惡勢力的他。他猛攻吳思瑤，稱選舉不是要比誰會陪小朋友看馬戲團、劇團，比的是問政能力與政績，批吳打政績牌根本笑話，例如日前稱邀台灣科技新創基地（ＴＴＡ）進駐北士科，二○一九年選前就說過，邀了四年還在邀，到底要邀多久？

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