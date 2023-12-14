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前瞻交鋒…張秀華下戰帖 王美惠拒辯論

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義報導
嘉市藍營立委候選人張秀華（左）、民進黨拚連任的王美惠（右）競爭激烈。圖／聯合報系資料照片
嘉市藍營立委候選人張秀華（左）、民進黨拚連任的王美惠（右）競爭激烈。圖／聯合報系資料照片

嘉義市立委選戰藍綠交火，國民黨候選人張秀華批拚連任的民進黨王美惠爭取前瞻計畫預算不力，嘉市倒數第1名，昨天邀約對此辯論，「到底是立委不給力或市府不努力？」王美惠反擊說，前瞻競爭型的補助是由縣市政府提案，而中央自辦的前瞻，嘉市排名全國第6，「基本常識都搞不清楚，何來辯論的需要？」

審計部7月底公布「111年底前瞻計畫1至3期特別預算補助地方政府經費執行情形」，嘉市僅獲30.95億，全台各縣市最少。張秀華陣營掛看板「王美惠前瞻計畫全國最後1名」，王美惠也在旁掛「造謠、妳根本不懂什麼是前瞻」等語回擊。

張秀華昨到該看板的路口說，前瞻計畫嘉市最後1名是事實，且是審計部認證，沒有抹黑、造謠，對手稱她不懂前瞻，那邀請公開辯論，且副總統賴清德說是市府爭取不力，要換掉市府，對嘉市公務人員不公平。市府表示，嘉市許多建設未獲中央補助，是中央不給力，不是市府不努力。

張秀華也說，真的假不了，假的真不了，王美惠對不起所有市民，應好好地做1場前瞻計畫辯論。

王美惠回應，前瞻競爭型的補助應由縣市政府提案，重點在市府有沒有送案，而中央自辦的前瞻，嘉市排名全國第6、排名贏過六都，資料行政院都有公布，國民黨惡意扭曲前瞻，作為選舉鬥爭的工具。她批，連前瞻計畫有幾型、提案單位為何都搞不清楚，「沒有程度的對手，何來辯論的需要？」

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