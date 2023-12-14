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雙蔡戰中一選區 藍白、綠後天拚場

聯合報／ 記者游振昇曾增勳／連線報導
國民黨台中市立委選情在台中市長盧秀燕（左）操盤下，早早打出藍白合策略，盧秀燕更擔任民眾黨立委候選人蔡壁如（右）競選主委。圖／聯合報系資料照片
國民黨台中市立委選情在台中市長盧秀燕（左）操盤下，早早打出藍白合策略，盧秀燕更擔任民眾黨立委候選人蔡壁如（右）競選主委。圖／聯合報系資料照片

台中市立委第一選區本月16日藍白綠將大拚場，民眾黨候選人蔡壁如透過藍白合要翻轉海線，在地方紅派的「押地」清水紫雲巖開講，台中市長盧秀燕和高雄市前市長韓國瑜都會到場助講，柯文哲最後到場，同場不同台；民進黨立法院副院長蔡其昌則將在清水區舉辦競選總部成立晚會，邀請蕭美琴、行政院前院長蘇貞昌站台。

針對盧秀燕及韓國瑜為民眾黨候選人蔡壁如站台，國民黨副主席連勝文昨天說，國民黨既然答應會在特定選區幫助民眾黨候選人，就一定會實現自己的承諾，絕不會反悔，會如實依承諾幫助這些朋友。

立法院副院長蔡其昌推首支競選影片，強調他多年來努力為故鄉打拚。圖／蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌推首支競選影片，強調他多年來努力為故鄉打拚。圖／蔡其昌辦公室提供

爭取連任的立法院副院長蔡其昌昨天推出首支2分鐘競選影片「一直都在」，影片中細數他多年來政績，爭取建設改變被稱為「風頭水尾」的海線，並強調作為海線囡仔，10幾年來不畏困難為故鄉打拚、和鄉親站在一起解決問題。

影片還溫情喊話，他不論人在哪、不論擔任任何職位，一直都在家鄉、心繫鄉親為故鄉打拚，盼鄉親繼續支持蔡其昌，繼續挺做事的人，一起讓海線越來越好。

針對蔡其昌推出競選影片「刷政績」，蔡壁如表示，事實上地方鄉親都認為，蔡其昌是拿別人的政績當自己的，她舉例，外埔班班有冷氣的政績，明明就是台中市政府推動與編列全部預算，但蔡其昌在外埔的看板竟然寫他為這項政策爭取1500萬預算。

蔡壁如表示，海線鐵路雙軌化，蔡其昌在這裡當立委10幾年，對外宣稱自己有在爭取，卻讓雙軌化延宕超過10年，直到她提出加速推動雙軌化政見，蔡其昌才說此案的「可行性規劃」今年會核定，今年剩下13工作天，什麼時候要核定？

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延伸閱讀

影／蔡其昌推首支競選影片「一直都在」 蔡壁如：海線需要上新菜

柯文哲稱中一選區「民調五五波」 蔡壁如：藍白合翻轉海線

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