2024選戰溫度計／張廖萬堅對地方經營有信心 對決「台中蔣萬安」當選率曝光

文／陳彥羽

民進黨立委參選人張廖萬堅已在台中市第4選區（西屯區、南屯區）深耕二十多年，本次立委大選將挑戰三連霸。國民黨方面則是推出現任國民黨副發言人廖偉翔參選，廖偉翔母親黃馨慧於上屆立委選舉中落敗給張廖萬堅，接下來接交棒給兒子，希望能夠在西屯、南屯選區扳回一城。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（13）日最新公布的台中市第4選區（西屯區、南屯區）參選人當選率預測，民進黨立委參選人張廖萬堅以53.3%當選率取得領先，而國民黨立委參選人廖偉翔則是有46.7%當選率。

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賴清德讚他：一直站在第一線 張廖萬堅曝連任一大優勢

綜觀近十四日兩人各面向指數，張廖萬堅在網路聲量、擴散廣度、粉絲互動力三指標上佔據領先。12月2日民進黨總統候選人賴清德於臉書寫到，張廖萬堅的表現獲得了七次的國會評鑑第一名。致力推動教育文化，與學校、教育團體合作，募集兩萬多本書，更爭取經費改善學校的設施，以及推動台灣的國家足球園區，更別說台中科學園區擴建、水湳國際會展中心等大型建設，為台中打拚，他一直都站在第一線。貼文一出後，也幫張廖萬堅的網路聲量打上「強心針」。

張廖萬堅先前於受訪中提到，立委選舉是小選區制度，自己長期在地方經營，經常與選民接觸，有一定的熟識度，自己支持度與滿意度都超過四成，這是連任的優勢之一，包含對手陣營也同意這樣的說法。

廖偉翔直播站路口、跑行程 稱自己以「蔣萬安」為目標努力

廖偉翔則是在好感度指標上力壓對手，廖偉翔時常將自己站路口、拜訪里民的過程直播於臉書上，增加與粉絲的互動。不少支持者也會於底下留言，「給一個年輕的機會廖偉翔加油凍蒜」、「競選團隊非常棒！青春洋溢！廖偉翔當選」、「辛苦了，加油」。

日前台北市長蔣萬安也特地來台中協助站台，廖偉翔也感謝蔣萬安的大力支持，市長是偉翔相當欣賞的國會前輩。大家偶爾會嚷嚷叫我「台中蔣萬安」，所以偉翔一定向蔣市長看齊也會持續努力，讓大家有一天會覺得蔣萬安市長是「台北的廖偉翔」。

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