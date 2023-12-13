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中彰投選戰聚焦中捷 藍綠攻防

聯合報／ 記者劉明岩江良誠黃寅劉柏均／連線報導
選舉逼近，台中捷運成為中彰投選戰熱議題。圖為台中捷運綠線。圖／台中市政府提供
選舉逼近，台中捷運成為中彰投選戰熱議題。圖為台中捷運綠線。圖／台中市政府提供

選舉逼近，台中捷運成為中彰投選戰熱議題。中捷綠線延伸彰化、大坑段，中市立委莊競程曾表示，中央同意脫鉤，讓大坑段可先動工。國民黨彰化縣立委候選人楊曜聰昨發起「自己捷運自己救」連署，批評中央「放生」中捷綠線延伸彰化段。民進黨立委黃秀芳陣營回嗆「不要混淆視聽」，中央保證綠線延伸彰化、大坑段同時進行。

民進黨立委莊競程說，中捷綠線延伸大坑、彰化段，二者並不衝突，只要能加速推動，相信中央不會厚此薄彼，對台中、彰化都會支持。國民黨立委候選人黃健豪說，此舉可凸顯民進黨對於捷運不尊重專業，只是政治考量，才會不同城市有不同說法。

南投選戰也掀起捷運攻防，民進黨立委蔡培慧前天在中興新村掃街，公開說中捷延伸到南投，或建輕軌系統，她主動爭取中央補助800萬元，讓縣府進行規畫。縣府昨拿出公文說，南投軌道規畫是去年行政院回應「立委許淑華」詢問辦理，盼勿把別人努力納為自己政績。

彰化縣府表示，中捷綠線延伸最早納入彰化段，還列入前瞻計畫，盼中央勿中、彰兩頭卡關，應同步進行。台中市交通局長葉昭甫說，中市維持大坑段、彰化段合案送審，核定全案或部分，准駁權在行政院，盼早日決定，可啟動綜合規畫。

中捷綠線已通車營運，目前規畫往南延伸到彰化、往北延伸到大坑，可行性研究目前仍在中央審議中。

楊曜聰昨表示，行政院副院長鄭文燦曾說，中捷綠線延伸彰化段、大坑段脫鉤，大坑段可立即動工，延伸彰化全案送中央3年沒下文，選前突然喊「脫鉤」，傷害彰化鄉親感情，民進黨政府棄彰化於不顧，高喊「拒當二等公民」，要求加速進行；國民黨不分區立委提名人蔡明忠與十多名里長響應。

黃秀芳競選總幹事莊陞漢說，2月台中立委要求彰化段、大坑段分開推動，黃秀芳5月質詢鄭文燦，鄭表示大坑段、彰化段會同時進行；黃10月質詢行政院長陳建仁，陳表示彰化段會與都市計畫脫鉤；黃12月向鄭文燦查證，鄭強調兩案會同時審查，外界勿曲解意思。

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