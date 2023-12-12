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宜蘭立委選舉 藍綠舌戰醫學中心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭醫學中心再成選戰話題，民進黨陣營批對手黃琤婷是「不質詢、不了解、不做功課」的3不候選人。圖／陳俊宇競選團隊提供
宜蘭醫學中心再成選戰話題，民進黨陣營批對手黃琤婷是「不質詢、不了解、不做功課」的3不候選人。圖／陳俊宇競選團隊提供

陽醫二期擴建工程今天動工，民進黨陣營昨天說，國民黨立委候選人黃琤婷之前曾批對手陳俊宇提出爭取醫學中心的政見是芭樂票，如今陽醫二期擴建就要動工，質疑黃沒搞清楚，是「不質詢、不了解、不做功課」3不候選人；對此黃琤婷反擊，她確實是3不候選人，指的是「不貪、不取、不騙」3不，不會與詐騙集團勾結，也不會欺騙人民血汗錢。

民進黨立委候選人陳俊宇說，2005年時任行政院長游錫堃有感宜蘭醫療資源不足，匡列63億元預算要擴建陽醫設醫學中心；2010年在立法院國民黨持人數優勢下刪減預算，剩下20億元做一期擴建，附帶決議不得擴建；民進黨完全執政後，時任行政院長賴清德成立跨部會平台、排除萬難，推動二期擴建核定經費，還給宜蘭人醫療正義。

綠營指出，黃琤婷10月開記者會批評陳俊宇爭取醫學中心是開芭樂票，事實上陽醫二期擴建9月決標、明天動工，黃不清楚重大建設進度，是「不質詢、不了解、不做功課」的3不候選人。

國民黨立委候選人黃琤婷反擊回應，她自己確實是3不候選人，是「不貪、不取、不騙」的3不，不會與詐騙集團勾結，欺騙人民血汗錢。圖／黃琤婷提供
國民黨立委候選人黃琤婷反擊回應，她自己確實是3不候選人，是「不貪、不取、不騙」的3不，不會與詐騙集團勾結，欺騙人民血汗錢。圖／黃琤婷提供

對此，黃琤婷暗諷對手說，自己確是一位3不候選人，指的是「不貪、不取、不騙」，從政一直以來認真服務、腳踏實地，從不假公濟私、圖謀私利，更不會與詐騙集團勾結，欺騙人民的血汗錢，只要鄉親需要她，她一直都在；面對選舉抹黑造謠，她拜託鄉親給她更多支持，完成政黨輪替，換掉貪腐詐騙勢力。

陽明交通大學附設醫院第一期院區2016年10月完工啟用，行政院2019年核定二期擴建30億元，期間遇到疫情及缺工、物價上漲等影響，工程經費增加，去年6月增加核定工程經費41.86億元，醫療大樓及教學研究大樓以37.7億元決標，今天動工， 預計2027年3月完工。

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