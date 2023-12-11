韓國瑜為馬文君叫屈 批綠打她像打臘肉

台中市長盧秀燕昨到南投輔選立委馬文君時火力全開，痛批民進黨抹黑、全黨打一人，轟民進黨總統參選人賴清德屢喊台中捷運到南投是在騙，是公開開「芭樂票」；國民黨不分區立委參選人韓國瑜也以「找個人吊在那裡像過年臘肉不斷猛打」來替馬文君叫屈，批評民進黨施政不力才猛打馬轉移焦點。

國民黨立委馬文君昨在南投草屯成立競選總部，盧秀燕、韓國瑜、立法院前院長王金平等人到場力挺，盧秀燕及彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華等人不捨馬文君監督力道強大而不斷被民進黨抹黑，呼籲南投鄉親做馬文君後盾。

盧秀燕致詞表示，賴清德屢喊「台中捷運到南投」，她上任至今五年，民進黨政府對台中捷運延伸案一條都沒核准，不斷卡台中捷運，後續要怎麼拉到南投？這就是在騙南投縣民，開芭樂票。

盧秀燕還說，中捷相關案件早已送交中央，交通部通過財務、路線、設站等專業審查，但送到行政院院長辦公室後被擱置至今快一年；國民黨總統參選人侯友宜已允諾當選後立刻批准這案子，這次一定要教訓民進黨，讓民進黨下台反省，總統、立委、政黨票都要投國民黨。

「民進黨執政不力，找個人吊在那，像一串過年臘肉不斷猛打，這樣才能獲得選票。」韓國瑜說，馬文君木造房子住了卅多年，從來沒人打，四年前馬文君也住在裡面，為什麼現在要打？很簡單，就是擋人財路。

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