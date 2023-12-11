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SRF爭議 張善政、鄭文燦隔空交火

聯合報／ 記者朱冠諭翁唯真／桃園報導
SRF電廠進駐桃科爭議延燒，行政院副院長鄭文燦（左二）昨為民進黨桃園立委參選人黃世杰（左）站台時，要求市府把關到底，別再政治炒作。記者朱冠諭／攝影
SRF電廠進駐桃科爭議延燒，行政院副院長鄭文燦（左二）昨為民進黨桃園立委參選人黃世杰（左）站台時，要求市府把關到底，別再政治炒作。記者朱冠諭／攝影

藍綠桃園第2選區立委參選人涂權吉黃世杰昨辦造勢互別苗頭，前後任桃園市長鄭文燦張善政也隔空交火。鄭文燦強調市長任內1張環保許可證都沒發，目前經濟部已撤掉推薦，請市府把關到底，別再抹黑；市府回應，經濟部應先說明當初推薦理由是否存在，避免衍生國賠問題。

行政院副院長鄭文燦昨替黃世杰站台時強調，市府可決定是否讓3家SRF電廠進駐，包括建照、使照和環保許可證這3關都能把關；在他桃園市長任內，1張環保許可證都沒發，3家SRF電廠都沒拿到許可證。

鄭文燦表示，目前經濟部已撤回推薦，事情回到地方政府把關就可落幕，不應在八字還沒一撇時急著抹黑，「請市府把關到底，如果大家不要他，就否決掉。」

市府回應，鄭文燦擔任市長時，原本反對SRF入園，卻在2020年參加完經濟部會議後就改變政策，如果沒受到壓力，為何突然認同經濟部推薦？又為何在任內陸續通過核准3家廠商入園，第3家廠商甚至是在卸任前2天核准，此時經濟部提不出任何推薦理由，陷當時市府最終決策人士於不義，也會讓將來產生國賠問題。

桃園市長張善政（前排右二起）昨替立委參選人涂權吉站台，指「過去選區立委很多事做不到，不然觀音怎會出現SRF廠」。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（前排右二起）昨替立委參選人涂權吉站台，指「過去選區立委很多事做不到，不然觀音怎會出現SRF廠」。記者翁唯真／攝影

桃園市長張善政為涂權吉站台時表示，過去2選區立委很多事做不到，不然觀音怎會出現SRF廠，這些燃燒的廢氣影響甚廣。

涂權吉說，三家廠商都是鄭文燦核准，前兩家台灣立方、可寧衛建照在鄭任內核發，第三家立疆建照是張善政擋下，到底誰為民眾把關很清楚；黃世杰也應很清楚，別讓自己法律背景蒙塵。

「張善政根本狀況外。」黃世杰回應，桃科歸市府管，現經濟部撤回推薦，市府還找理由講不過去，張善政應好好了解怎麼做，好好回答，而非選舉站台說空話。

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