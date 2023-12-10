影／王金平現身力挺馬文君 批綠營抹黑洩密「沒孔被洗到有縫」

國民黨立委馬文君今在南投草屯成立競選總部，立法院前院長王金平、新黨前立委李勝峰等也現身站台。王金平大讚馬文君很認真，卻被抹黑「沒孔被洗到有縫」；李勝峰痛罵，民進黨將幾千億當冥紙在燒，並把馬文君揭弊視為阻礙他們的大石。

王金平大讚馬文君是很認真的立委，他還在立法院時，馬文君都會找他幫忙爭取南投建設，認真性格20年如一日，在立法院的各項評比更是受到大家的肯定，這個南投的女兒值得南投人驕傲，並力挺她在國防外交委員會的問政表現。

他說，馬文君所在的國防外交委員會，對國安尤為重要，她總是深入了解政策，監督指出錯誤，未料選舉一到就被抹黑，「沒孔也被洗到有縫，硬要找縫」，像國防部在立法院已正式回答，她提供的種種資訊未涉國家機密，仍繼續被打。

而民進黨目前在立法院席次過半，因此不尊重在野立委意見，也不好好協商，許多議案強行表決通過，這不是個理性的國會，所以今年不能再讓民進黨過半，不能讓他們再做出傷害民主的事情。

新黨前立委李勝峰也為馬文君站台助陣，他痛批民進黨執政有9大弊案，需要有道德勇氣的人揭弊，馬文君就是這樣的人，因此在國防委員會擋下潛艦案、揪出慶富案，被綠營視為阻礙他們大吃特吃的大石頭，呼籲鄉親顧好她這個優質人選。

他說，民進黨除4500億元的潛艦，之後還有7000多億元的飛彈，幾千億當作冥紙在燒，鄉親一定要選一個「救火員」去射水滅火，別讓它繼續燒下去，阻擋馬文君當選就是台灣的罪人，就是妨礙台灣進步，就是幫助吃得滿嘴油膩的貪汙者。 國民黨立委馬文君（右二）今成立南投草屯競選總部，立法院前院長王金平（右一）、新黨前立委李勝峰（左一）現身站台。記者賴香珊／攝影 國民黨立委馬文君（左五）今成立南投草屯競選總部，立法院前院長王金平（右四）、新黨前立委李勝峰（左三）現身站台。記者賴香珊／攝影 國民黨立委馬文君（左）今成立南投草屯競選總部，新黨前立委李勝峰（右）現身站台。記者賴香珊／攝影

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