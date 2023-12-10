立院挖角風波／未選先唱衰？ 民眾黨又內訌

民眾黨總統參選人柯文哲前天再度發出黨內信，信心喊話，強調「這一仗只要我們堅持理念，就不會輸，何況我們勝選的機率不低」。柯文哲積極要穩住基本盤，但民眾黨內訌爭議不斷，近期傳出，立法院黨團正在調查助理留任意願，引爆部分黨內人士不滿，認為選舉還沒結束，就先唱衰自己人的選情。

柯文哲指出，台灣人民可能習慣了藍綠統獨的二分法，但是撇開統獨，民進黨跟國民黨其實大同小異；藍綠會背棄自己的理想，在於他們的支持者太善良。

柯文哲日前接受媒體專訪透露，民眾黨產剩下三六○○萬元，競選糧草見底；柯文哲說，最近多人問他怎麼沒辦大型造勢，因為他確實沒有剩多少錢，所以競選團隊設計手遊風格募款廣告，懇請民眾課金斗內，幫忙他跟副手吳欣盈升級初始裝備。

民眾黨四名不分區立委轉戰參選區域立委，原本希望皆由柯文哲輔選站台拉抬選情，結果柯文哲過去鮮少跟黨籍小雞同台，讓立委參選人形同孤軍奮戰。

不僅如此，民眾黨團近期針對黨團及各委員辦公室助理調查留任意願，引發部分現任立委不滿，批黨團認為現任不分區立委轉戰區域立委選不上，所以提前來挖人，這樣的作法很不尊重。

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