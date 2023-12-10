2024雙北立委激戰！「司法戰、違建、造勢」助攻聲量十大戰將揭曉

聲量最高的新人立委參選人是她！

立委選戰進入白熱化階段，國民黨大安區立委參選人羅智強5日提告社民黨對手苗博雅、前立委羅文嘉違反選罷法意圖使人不當選。羅智強認為苗博雅文宣上寫「為了等一個人，大安一年沒立委」是抹黑。對此，苗博雅回應，羅智強說苗博雅署名的文宣是黑函，這才是造謠。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十位未有立委經驗、擅長空戰的立委參選人，除了徐巧芯、羅智強以外，你有猜到還有這些人上榜嗎？

image source：FB／羅智強





No.10 侯漢廷（台北市北投、士林區）

新黨議員侯漢廷挑戰台北市北投、士林民進黨現任立委吳思瑤以及國民黨對手張斯綱。侯漢廷網路聲量高、發言犀利，經常上政論節目，在深藍族群頗有知名度，加上與民眾黨主席柯文哲頗有交情，外界認為他能吸收深藍、白色力量選票，吸票實力不容小覷。侯漢廷參選也引發網友討論該區泛藍分裂問題，「吳思瑤躺著選」、「保送吳思瑤」。

侯漢廷11月與張斯綱公開會談整合，張斯綱主張全民調整合；侯漢廷提出要「限縮式民主初選」，找士林、北投區藍營及無黨里長，及台北市藍白議員、立委參選人共同投票。由於雙方對於整合方法無共識，最終侯漢廷以無黨籍身分參選。

No.9 于美人（台北市中正、萬華區）

主持人于美人以無黨籍投入台北市中正、萬華區立委選舉，對決在地議員國民黨鍾小平、民進黨吳沛憶。于美人過往曾任親民黨總統候選人宋楚瑜發言人，參選後獲得民眾黨黃珊珊祝福，加上自身高知名度又勤走地方，能否獲得民眾黨選民支持，在藍綠夾擊中勝選有待觀察。

對於好友詹雅雯替吳沛憶站台，于美人臉書分享與詹雅雯的私訊，「知道妳要來萬華，這裡的選民很喜歡妳帶來的美好歌聲，只要中正萬華的選民開心，我也會開心，妳不要有任何為難！」而詹雅雯則回以一個飛吻愛心貼圖，顯見兩人之間並沒有因為此事生出嫌隙。有網友表示，「于很大度」、「美人姐好氣度，但真的是好友嗎？」。

No.8 廖先翔（新北市七星區）

國民黨派出擔任兩屆市議員的廖先翔，參選新北市七星區立委，挑戰主打政績牌的民進黨現任立委賴品妤。七星區幅員遼闊，七個行政區以汐止區為最大票倉，只要在汐止區開出紅盤並拉大差距就勝券在握，廖先翔是否能延續2020年第11選區第一高票連任議員氣勢，攻下立委席次，有待持續觀察。

廖先翔父親為前議員廖正良，其父於汐止區的住處被認定違建，引起網友議論，「沒曝光，不會拆」、「賴清德的何時拆」。對此，廖先翔雇工拆除違建並喊話民進黨總統參選人賴清德「不要比我漏氣」，引起賴清德回嗆，一間修建過的礦工工寮，跟利用特權違法侵占國有土地所興建的龐大豪宅完全不一樣。

No.7 葉元之（新北市板橋東區）

議員葉元之獲得國民黨徵召，出征新北市板橋東區立委，挑戰民進黨現任立委羅致政。葉元之熟悉網路生態，有10多年的行政經驗，又當選2屆市議員，空戰、陸戰能力兼備。

藍白合破局後，葉元之因搶先掛上「侯友宜、柯文哲」看板被外界認為是苦主，讓他決定直接「P掉」柯文哲，改上國民黨副總統參選人趙少康。畫工師傅登上吊車，以手繪方式將柯文哲「變臉」成趙少康過程直播，吸引不少網友留言，「師傅的手藝也太精緻了吧」、「元之你這波轉守為攻真的太猛了，這次一定投你」。葉元之表示，這裡也成為板橋地標，希望大家欣賞新北耶誕城之餘，也可以到此一遊打卡。

No.6 羅智強（台北市大安區）

2024大安區立委選舉國民黨派出羅智強，對決民進黨禮讓的社民黨苗博雅，雙方空戰實力堅強，頻頻隔空交火。苗博雅表示，羅智強當議員一任都未做滿，就落跑到桃園選市長，大安區需要一個不會落跑且找得到的立委。對此，羅智強則是反嗆，苗博雅從疫情、食安不斷為民進黨護航。此外，羅智強還找來「陸軍一姊」議員王欣儀當競選總幹事，填補陸戰不足缺陷，實力不容小覷。

大安區屋齡30年以上的建物超過8萬戶，對於老屋都更議題，羅智強表示，若進入立法院將加速推動都更及危老重建修法，提供更合理的條件、容積獎勵，以提高都更的意願及速度。對此，有網友表示，「羅智強加油」、「祝高票當選」。

No.5 吳欣岱（台北市南港、內湖區）

台北市立委南港、內湖選區泛綠陣營分裂，基進黨提名吳欣岱，最後階段喊出「沉瑜落彥」，希望打下民進黨現任立委高嘉瑜與國民黨對手李彥秀。吳欣岱表示，她的參選不是為了要拉下高嘉瑜，而是希望讓國家、社會更良善，要為台北、台灣打拚。

吳欣岱與高嘉瑜之間的矛盾，一直是民眾關注焦點。高嘉瑜10月過生日，民進黨總統參選人賴清德現身高唱生日快樂歌祝賀，未料遇到吳欣岱場外踢館，高舉和賴清德的手板。高嘉瑜怒嗆，吳欣岱衝場行為證明她不被民進黨支持，基進黨請放自己主席照片，不要來蹭民進黨主席。有網友表示，「小綠被切割了」、「總統票投賴清德，立委票投吳欣岱加油」。

No.4 吳崢（新北市中和區）

新北市中和區選民結構藍大於綠，藍營議員常態性過半，但過去兩屆立委卻由民進黨江永昌當選，此次江永昌不連任，牽動藍綠布局。此區陷入三腳督激戰，民進黨立委參選人吳崢對決國民黨對手、前立委張慶忠之子張智倫、民眾黨邱臣遠。吳崢先前指控張智倫家族搶奪他人財產，還說張智倫曾在直播教人如何不被課囤房稅，被張智倫提告誹謗。

張智倫、吳崢11月29日在地方行程「狹路相逢」，張智倫詢問吳崢為什麼要攻擊自己家人？為什麼要發不實文宣 ？吳崢反問，請教哪裡不實？雙方鬥嘴超過4分鐘，最終張智倫脫口，「你又不是中和人，你根本沒有中和的資產」，引起網友熱議，「空降的是要選幾次」、「菜雞互啄？」。

No.3 游淑慧（台北市大同、士林區）

台北市立委大同、士林選區，民進黨現任立委何志偉初選失利，由在地20多年議員王世堅勝出，初選心結成大選變數。該區選民結構綠大於藍，國民黨派出港湖區議員游淑慧跨區當「刺客」，與王世堅「美女對野獸」對決。游淑慧認為，自己的優勢是帶來改變機會，她這次競選口號主打「新選擇，慧更好」，指出求新是很多居民的期盼。

兩人都是空戰高手，在議會有著好交情，雖然選戰成對手，但交手點到為止。王世堅12月1日於議會總質詢時送台北市長蔣萬安倒數計時鐘，強調自己是在議會最後一次總質詢，游淑慧則說，王世堅已經沒有創意，不知道這是不是最後一次質詢，但這應該是他最後一次選舉。

No.2 苗博雅（台北市大安區）

台北市大安區政黨版圖，長期藍大於綠，民進黨採民主大聯盟策略，禮讓社民黨苗博雅，對決國民黨羅智強。兩人皆口才犀利、擅長空戰。苗博雅主打理性問政，長期關注性別議題，獲得一票年輕族群支持，但大安區有部分選民較為保守，能否突破傳統性別框架仍待觀察。

苗博雅搶攻親子票，12月1日邀請紙風車劇團到和平高中表演，上千名大小朋友共襄盛舉。民進黨副總統參選人蕭美琴也首度與苗博雅同台，盛讚苗博雅是個理性、專業、認真的人，希望未來進一步貢獻國家；苗博雅則希望大小朋友能幫助她與蕭美琴完成夢想。對此，有網友留言，「台灣隊加油」、「阿苗當選、美德贏台灣」。

No.1 徐巧芯（台北市信義、松山區）

國民黨新生代戰將徐巧芯，問政犀利、擅長空戰，初選與五連霸立委費鴻泰廝殺後勝出，迎戰民進黨對手、議員許淑華。許淑華多年來經營基層有成，此次兩人首度對戰，徐巧芯能否能化解「芯費大戰」與地方的裂痕，成功延續藍軍版圖，抑或是許淑華能達成翻轉松信區的目標，成了政壇關注焦點。

徐巧芯12月1日自爆，選區有多位里長因「一包20元的重陽節壽麵」，活動當日裝在徐巧芯的袋子內，所以涉及賄選，引發外界熱議，「巧芯加油！人正不怕影子斜」、「支持徐巧芯議員」。徐巧芯表示，自己是清清白白，知道民進黨對他的不滿，會用國家機器報復，所以做事特別謹慎小心。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年9月7日至2023年12月5日，共約3個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『雙北新人立委參選人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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