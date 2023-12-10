誰封殺花東快？ 藍促道歉 綠批造謠

花蓮家戶近期收到國民黨文宣，指控民進黨副總統參選人蕭美琴6年前在立院投票反對「花東快速道路」。民進黨縣黨部批藍營不建設花東，只會造謠，把花蓮交通不便的痛苦當成政治提款機；國民黨強調內容都是立院紀錄，這是花蓮人永遠忘不了心痛的一天。

「誰封殺了花東快」由國民黨黃榮華黨部署名，封面是2017年7月5日時任立委的徐榛蔚等人所提「前瞻基礎建設特別條例草案」再修正動議的表決結果，針對前瞻建設包括環島高速路網建設，涵蓋蘇花高速公路及花東快速道路，贊成者36人，反對者63人，不通過，反對者包括蕭美琴與Kolas Yotaka等綠營立委，蕭還以黃框標示。

民進黨縣黨部昨表示，蔡英文總統上任後推出前瞻建設，當時徐榛蔚丟水球、麵粉強力反對；國民黨主張未做環評的案子不能納入前瞻，環島高速公路根本沒有可行性評估與環評，國民黨提案砸自己的腳，反前瞻又要環島高自相矛盾，以假提案、假利多欺騙花蓮人。

民進黨縣黨部主委嚴献宗說，重大公共建設要先做可行性評估，再進入工程先期規畫及環評，之後編預算進入細部設計才發包施工，國民黨造謠煽動仇恨，引起民眾對立，抹黑蕭美琴。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，每個人都要為自己所做所為、對歷史負責，立院表決封殺提案是事實，表決紀錄器俱在，不容抹滅，這是花蓮人永遠忘不了心痛的一天，但民進黨至今仍不願對花蓮人說一聲對不起，民進黨欠花蓮人一句道歉。

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