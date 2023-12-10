鍾小平批台獨騙票 于美人：藍以鍾為恥

台北中正、萬華立委選戰呈現三腳督，國民黨參選人鍾小平昨天猛打無黨籍參選人于美人是民進黨參選人吳沛憶的側翼，「百分之一萬是綠的，不要被台獨騙選票」；于美人反擊，鍾小平不斷倒汙水，跳梁小丑行為相信很多國民黨員以他為恥；吳沛憶也酸「國民黨忍辱提名鍾小平，含淚站台」。

鍾小平競選總部昨成立，國民黨大咖雲集相挺，國民黨主席朱立倫、副總統參選人趙少康、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、台北市前市長郝龍斌、高雄市前市長韓國瑜都到場；祝賀的一排排花束中，竟有于美人致贈的圓滿成功，但鍾對于仍砲火猛烈。

鍾小平說，2015年于美人受民進黨北市黨部徵詢參選萬華立委，「節目收入多捨不得，所以退選。」反而介紹好朋友林昶佐來選；2016遊街造勢也是和蔡英文，甚至三個月前台北市台南市同鄉會，她也跟著賴清德走。

鍾小平批于美人，厚顏無恥在青年公園弄個國旗敬禮，台獨不要騙選票，從頭到尾都在攻擊國民黨、鍾小平，沒罵過吳沛憶一句重話，輕撫民進黨、痛斥國民黨。

于美人回應，國民黨是百年政黨，這塊招牌需要時時被擦亮，鍾小平這種跳梁小丑的言行反而不斷倒汙水，在招牌上面抹灰，令人遺憾，相信很多國民黨的黨員以他為恥，她將帶著選民的支持，一肩扛起選民託付，這是跳梁小丑鍾小平無法承擔的重量。

于美人說，中正萬華更不需要多一個民進黨的橡皮圖章，吳沛憶進立法院就是橡皮圖章、舉手部隊。至於送花祝福。于說，公眾人物的行為舉止都有示範作用，即使是競爭關係，也應以禮相待，所以吳沛憶競總成立時也有送花，一視同仁。

吳沛憶昨指出，今年小平哥終於圓夢參選立委，選舉到了要人幫，國民黨被小平哥告過的卻也一籮筐，人前下毒手，還想手牽手，小平哥的臉皮真不是普通的厚，但即便身心受創，國民黨還是得含淚站台鍾小平，精神令人動容，卻也令人難過。

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