宜蘭立委選戰 藍綠同打觀光牌

民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇（前排左二）溪北競總成立，總統參選人賴清德（前排左三）出席。記者陳敬丰／攝影

宜蘭立委選戰藍綠昨都提觀光政見，民進黨參選人陳俊宇強調成立宜蘭國家風景區管理處，每年可爭取3到5億預算，也希望加速開發冬山河溫泉區與頭城五魚鐵計畫。國民黨參選人黃琤婷提議，目前世界公認單車路網最完善的國家是荷蘭，宜蘭也可以比照荷蘭模式，讓國人「有宜蘭不必到荷蘭」。

陳俊宇溪北競總成立大會昨在宜蘭運動公園，總統參選人賴清德、總統府秘書長林佳龍都到場力挺，林佳龍說，宜蘭最重要的建設是交通與觀光，宜蘭未來數年還有高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化與台62線延伸等建設，盼鄉親讓陳俊宇監督，他也承諾做陳的交通觀光顧問。

陳俊宇提出觀光政見，首先要成立宜蘭國家風景區管理處，導入國家級資源處理縣內各個景點，每年還可多爭取3到5億元預算；宜蘭水資源豐富，應該多加利用，比如冬山河發現溫泉後，親水公園溫泉區的計畫可以適時加速，帶動周邊觀光，配合本就興盛的礁溪溫泉，打造宜蘭成為溫泉大縣。

省道台9線99公里處位於宜蘭武荖坑風景區入口旁，「999」吸引不少車友或遊客與里程牌合照，但里程牌位於車道中央分隔島上，拍照時要穿越車道相當危險。

黃琤婷表示，將爭取在台9線99公里兩側路邊設置「天長地久鐵馬休憩公園」，嵌入「999」的路標讓遊客與車友打卡，也方便環島車友休息、補給，甚至進一步串聯冬山與蘇澳的單車路網，發展新的觀光廊帶；第一步是取得道路兩旁土地使用權，會與鐵路局、公路局協調。

黃琤婷指出，蘭陽平原適合推廣低碳的單車旅遊，目前世界公認單車路網最完善的國家是荷蘭，宜蘭也可以比照荷蘭模式，由交通部、內政部整合安全路網，會請縣府優化溪北、溪南的環線單車道及安農溪、濱海自行車道，將宜蘭打造成東方荷蘭。

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