馬文君指服務處違建 蔡銘軒：歡迎勘查

選舉逼近，立委激戰區藍綠駁火。國民黨立委馬文君被爆農舍違建案，馬陣營昨指控對手、民進黨立委參選人蔡銘軒草屯服務處頂樓加蓋是違建。蔡銘軒反駁，若違法該拆就拆。民進黨立委林靜儀前天發言面對賄選、宮廟與地方壓力，對手、國民黨立委參選人顏寬恒昨說，林意圖使人不當選將提告；林反駁，顏應先回應豪宅、捷運設站爭議。

馬文君埔里住家遭質疑是非法農舍，蔡銘軒與台灣基進今早將到該住家外遊行。國民黨南投縣黨部代理主委廖怡琇說，蔡銘軒在草屯信義街住家兼服務處是大違建，頂樓違法加蓋，1樓外推，承租水利地違法畫8個停車格出租。

國民黨公布對手蔡銘軒在草屯的住屋頂層違法加蓋，一樓還外推，甚至將建築物旁的水利地畫設8個停車位，由蔡家承租做為付費停車場。記者黑中亮／攝影

馬文君說，對手批評她合法承租老屋是違建，對自己違建房屋卻雙標，蔡的建物2020年拿到使用執照，過2、3年「長高」又「長大」。

蔡銘軒說，頂樓增建是為防水隔熱，與馬文君服務處的頂樓增建相同，歡迎縣府勘查，若有違法該拆就拆；水利地合法承租，8個車位只有2個供朋友停車，酌收1800元清潔費，並非營利使用。

南投縣政府表示，經查草屯信義街建物領有使用執照，建物現況與竣工圖說有不相符之處，已涉違建部分，將依程序由公所查報，再由縣府依規裁處。

台中市立委第二選區火花四射，林靜儀前天在北部開記者會，提到她要面對賄選、宮廟與地方產業壓力，當地還有假民調，選民若支持她，會收到「你不怕嗎」威脅。

顏寬恒昨開記者會表示，林靜儀所說的言論，已涉及意圖使人不當選，團隊將蒐集相關事證提告；對手平時不努力，選舉用極端操作不斷抹黑，他目前內部民調領先，將持續努力。

林靜儀昨再回應，中二是激戰區，很多支持者不敢表態，顏應該先回應豪宅、捷運設站爭議才對，顏掛看板說她拒絕正英站才是抹黑、造謠。顏反駁說，交通部長王國材已表明，中捷路線、站點都是專業決定，建議林找王討論。

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