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嘉義市總統立委選戰白熱化 賴清德、黃敏惠為前瞻補助隔空交鋒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市立委王美惠上周末與賴清德聯合競總大會，賴清德（上中）重砲批市府爭取前瞻競爭型計畫不力，應換市政府；市長黃敏惠（ 下右五）昨天在國民黨慶大會反批賴清德，中央看不起嘉義市。圖／聯合報資料照片
嘉市立委王美惠上周末與賴清德聯合競總大會，賴清德（上中）重砲批市府爭取前瞻競爭型計畫不力，應換市政府；市長黃敏惠（ 下右五）昨天在國民黨慶大會反批賴清德，中央看不起嘉義市。圖／聯合報資料照片

嘉義市藍營立委參選人張秀華，緊咬綠營立委王美惠爭取前瞻補助最後一名，訴求立委換人做，王美惠上周末與賴清德聯合競總大會反擊，賴清德為王美惠背書，重砲批市府爭取前瞻競爭型計畫不力，應換市政府；黃敏惠昨天在國民黨慶大會反批賴清德，中央看不起嘉義市，承諾負擔鐵路高架配合款、建總圖書館支票跳票，賴清德、黃敏惠隔空交鋒，選戰白熱化。

賴清德說，國會過半關鍵在嘉義市，大讚王美惠國會評鑑第一名立委，他說，前瞻基礎建設競爭性計畫，縣市府要提出計畫申請，不是王美惠最後一名，是嘉市政府最後一名，這是要換掉市府，國民黨立委參選人漏氣嘉市政府。

王美惠表示，對手攻擊她前瞻爭取最後一名，她一再忍耐沒反擊，前瞻分競爭型及中央計畫型，中央重視嘉市發展，鐵路高架化288億就是前瞻補助，批對手不敢提中央對嘉市做了多少建設。

黃敏惠說，2018年賴清德時任行政院長，要前市長快擬計畫爭取總圖，賴清德會全力支持，結果9月送上去，2019年1月她當選市長上任不久，就接到公文說沒有錢了！如今反而說是地方政府沒送計畫？其實是看不起嘉義市。對手聲稱要在嘉義市贏10萬票，這是不可能的事。

黃敏惠批鐵路高架化全額負擔支票，中央未兌現，最近因原物料增到48億，會造成市政沉重財政負擔，呼籲嘉市民團結一起向中央討錢。支持侯友宜當選總統，因為他最了解嘉義需要，也承諾全力支持兌現中央開的支票，侯友宜、趙少康、張秀華當選，嘉義才能出頭天。

王美惠陣營將賴清德造勢大會批市府的致詞影帶，透過LINE群組廣為散發，挺王美惠，反駁張秀華批綠營立委王美惠前瞻補助最後一名；張秀華陣營展開陸戰，舉辦說明會，砲轟民進黨中央執政無能，對嘉市建設不公平，訴求市民支持。

2024選舉 2024立委選舉 王美惠 賴清德 張秀華 黃敏惠 2024雲嘉南立委

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