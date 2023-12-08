藍批不顧宜蘭漁民 綠反批不用功

宜蘭立委選戰藍綠交火猛烈，國民黨立委參選人黃琤婷團隊近日掛起「政府不顧漁民權益、由漁民子弟琤婷顧」看板，綠營批，中央花費2.5億元新建南方澳第一拍賣魚市場、9.8億元重建南方澳大橋，黃不了解縣政、沒做功課；藍營回擊，把彌補虧欠當成恩典施捨，令人難以接受。

黃琤婷月前公布政見，擬推動宜蘭建設發展條例10年300億元預算，指出宜蘭「不東不北」，爭取東部預算時被畫為北部，北部規畫建設又常漏掉宜蘭，民進黨立委也沒有積極爭取，導致宜蘭經常被遺忘或忽略。

民進黨總統參選人賴清德、宜蘭立委參選人陳俊宇聯合競總青年部昨開記者會指出，2019年南方澳大橋斷裂後，政府耗資9.8億元修復，2022年12月通車，期間立委陳歐珀也向時任農業部長陳吉仲爭取漁民作業補償。

競總發言人薛程懿批，黃琤婷近期被踢爆質詢率最低只有10%，開會時沒有參與討論，無心問政也不了解縣政，選舉到了只會操作仇恨；宜蘭即將進入重大建設高峰期，須要能和中央合作推動進步的立委，呼籲鄉親投給正確人選。

黃琤婷回應，照顧漁民就應該修訂遠洋漁業三法，讓本籍勞工與移工的薪資脫鉤，並與日本談判南方海域爭議，保護漁民權益；南方澳大橋斷裂後，民進黨政府為挽救執政無能，才在南方澳推出多項建設，此前何曾重視？近年的建設是血淚換來，不接受把虧欠補償當成恩典施捨。

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