活動傳單進校園 張斯綱、吳思瑤互控

民進黨立委吳思瑤（左2）昨天反擊國民黨立委參選人張斯綱活動文宣上合作方是學校。記者許正宏／攝影

北市立委選戰藍綠競爭激烈，士林北投選區國民黨參選人張斯綱指控民進黨參選人吳思瑤的親子活動文宣，被夾在天母國小學童的聯絡簿，違反行政中立。吳思瑤否認，反嗆張斯綱夏季派對活動文宣，上面直接寫明立委候選人，且合作方還是學校及家長會。

張斯綱昨拿出吳思瑤文宣，內容寫到「宇宙大冒險，FOCA馬戲團來天母囉！思瑤姊姊親子藝術季」他批，在學校辦活動沒問題，但不應該要求校方發放文宣，還叫老師帶回給各班級學生，「怎麼會跨越這條紅線」。

吳思瑤表示，該活動已辦10年，是希望藝術能夠進到校園，每年都會舉辦，並非選舉期間才辦。活動是與家長會合辦，不是學校，更沒有請老師將文宣夾在聯絡簿內，都是由志工在校門口發放宣傳，每到選舉，國民黨對手都會重新炒作這議題，不要為難學校。

天母國小校長梁俊堯回應，這次活動在7、8月時已確定好時間，只是最近開演日，辦公室和家長會送了這批宣傳單，基於讓孩子知道訊息，才會請工友同仁發到各班，沒有強迫老師或者放入聯絡簿內。

國民黨松山、信義區立委參選人徐巧芯日前因送壽麵捲入賄選案，同黨士林、大同立委參選人游淑慧指出，選區內有餐會擺印有民進黨總統參選人賴清德和競選對手王世堅照片的啤酒，為什麼「賴啤可以，巧芯麵不行？」徐巧芯也說，包裝是綠色就比較沒事，送20元壽麵不行，27元的啤酒可以，這是檢調標準。

王世堅表示，上周中午里長歲末慰勞志工、巡守隊辦9桌宴席，他送2箱啤酒當伴手禮，游淑慧很莫名其妙、小題大作；游淑慧陣營光是一瓶妙管家，批發價就39元至59元，他忍下來了，因為覺得對手年幼無知，但了解她的年齡後，希望不要再這樣，那就不是年幼無知，那是邪惡了。

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