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明天「交換主場」！ 蔣萬安台中輔選 盧秀燕台北站台

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇劉明岩江良誠／連線報導
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕明天「交換主場」，蔣萬安到台中為7名國民黨立委與參選人輔選，盧秀燕則北上連趕3場站台。不過蔣萬安到台中「藍白合」示範區，未與民眾黨立委參選人蔡壁如同台；蔡壁如團隊表示，並未邀請蔣萬安站台。

選戰倒數計時，民進黨副總統參選人蕭美琴周日到草屯，為黨籍立委參選人蔡銘軒競總成立站台，深陷潛艦、違建風波的國民黨立委馬文君，當天草屯競選總部成立，將有高雄市前市長韓國瑜、立法院前院長王金平等人站台。民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪明到台中大里健康開講，柯文哲周日到彰化員林開講。

盧秀燕、蔣萬安任立委時曾為同事，先後成為六都市長後，台中、台北交流密切。盧秀燕明天早上北上助選，先後參加立委賴士葆、王鴻薇和參選人鍾小平競總成立大會，近期還會北上為立委參選人徐巧芯、李彥秀、羅智強助講。

蔣萬安明天下午到台中，山、海、屯、市區跑透透，先後與國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣合體，還會為立委參選人顏寬恒站台，同時與「藍營F4」參選人林家興、羅廷瑋、黃健豪與廖偉翔，在總統參選人侯友宜台中競總交流。

不過，蔣萬安未安排與蔡壁如同台。蔡壁如團隊說，蔡不知道蔣要到台中站台，沒接到通知和邀請，目前已邀請韓國瑜、徐巧芯和台南前市議員謝龍介等人。民眾黨表示，蔣萬安上任後，與前市長柯文哲在大巨蛋事件認知有落差，蔣粉、柯粉不重疊，蔣萬安助選未必合民眾黨支持者的胃口。

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