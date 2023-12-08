雲林1選區 藍綠攻防台積電、飛彈基地議題

雲林立委第1選區民進黨參選人蘇治芬（右二）日前由行政院副院長鄭文燦輔選時，也請鄭背書爭取台積電雲林設廠。記者蔡維斌／翻攝

雲林立委第1選區藍綠首度交鋒議題，皆表達爭取台積電到雲林設廠，現為虎尾鎮長的國民黨丁學忠昨由虎尾的鎮民代表、里長陪同，喊出全力爭取台積電進駐，不容許魚叉飛彈基地暗渡陳倉；拚連任的民進黨蘇治芬說，已請行政院背書把雲林納下一批評選台積電設廠。

丁學忠由虎尾鎮代會主席林嘉弘、多名代表與里長出面，舉行「我要台積電，虎尾進步不斷電」記者會，他說，中科虎尾基地2期計畫加上褒忠產業園區逾300公頃，足夠台積1.4代廠進駐使用，且水電資源充裕，也有開發台塑麥寮廠的經驗，比其他縣市更具競爭力，縣長張麗善更赴日本熊本考察台積電設廠情況，他將全力配合打造科技大縣。

「我要高科技、不要殺人武器！」林嘉弘、三合里長林坤泉等人也說，日治時代虎尾有空軍基地就飽受轟炸威脅，不要再承受這種恐懼，虎尾交通便捷，也有台大及兩所科大培育人才，丁學忠才能讓中央看見雲林爭取台積電的優勢。

蘇治芬最近也在臉書積極表達爭取台積電雲林設廠，日前行政院副院長鄭文燦到雲林時，她要求背書把雲林納入下一批設廠的評選；蘇說，肯定丁學忠也能響應爭取台積電設廠雲林。

至於魚叉飛彈基地，蘇治芬指出，行政院長陳建仁上月間在雲林公開說明虎尾只會設置指揮部相關設施，不會放置飛彈，何況魚叉飛彈是機動配置沒固定基地，操作飛彈議題只暴露對國防的無知；蘇也說，台積電總部在竹科，新竹空軍基地也是幻象2000戰機的唯一基地，從沒聽過新竹人說只要台積電不要空軍基地。

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