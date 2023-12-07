憂賄選影響選情 民進黨參選人盼民眾檢舉

「台灣至今賄選傳聞仍多，盼民眾協助舉報，還選舉乾淨選風！」民進黨立委參選人吳崢6日指出，他所在的中和選區就是賄選傳聞重災區，盼選民勇於檢舉。同黨立委林靜儀也說，她在選舉時不只面對賄選，還要承擔整個地方宮廟、地方產業的壓力，若有賄選一定要揪出，才能安心投票。

賄選黑影幢幢

吳崢表示，他的競爭對手張智倫打出的口號是「一人當選、全家服務」，但他的父親張慶忠過去在中和的賄選傳聞不斷，還有發送選舉黑函攻擊，盼選民能拒絕賄選誘惑，並勇於舉報，讓選民可以用自由意志選擇要支持誰，還台灣乾淨選風。

彰化第一選區立委陳秀寳直言，過去賄選最常見的手段就是綁樁，透過投票時折選票等方式確認賄選票數，若達標就會給錢，還有招聘大量不合理的外監人員「監票」，還有招待村里長以極低價出國旅遊。她強調，賄選一時拿3、5百元看似獲得小利，但損失的是為國家選賢與能的大利。

舉報有2千萬獎金

「看到鎮瀾宮，你會想到媽祖，還是顏寬恆家族？」林靜儀歎說，她不只要面對賄選，還有無孔不入的宮廟與地方產業壓力，當地還有做假民調，聽到選民回答要投她反而受到威脅的狀況。林靜儀也說，特別感謝當地檢警與他們的合作，若選民勇於舉報，團隊也會協助保密身分。

民進黨律師後援會會長林俊宏表示，全國與各地的律師後援會都會組成律師團，只要有選民舉報賄選，後援會的律師就會協助調查與蒐證。律師黃帝穎也說，招待旅遊、文宣品超過30元、流水席請客吃飯都是可能的賄選樣態，選民若向法務部檢舉，最高可獲得2千萬元獎金。

便當不是賄選

被問到國民黨立委參選人徐巧芯質疑，民進黨總統參選人賴清德陣營在苗栗竹東的造勢活動發免費便當，也涉嫌賄選，律師黃帝穎回應說，按照目前法務部函釋等規定，便當、炒米粉等便餐並不在賄選範圍內，而且該活動發便當也是支持者自發行為，與競選總部無關。

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